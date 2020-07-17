Percentual de ocupação de UTIs no ES é o menor registrado desde maio Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Ocupação de leitos de UTIs no ES cai para 76,14%, menor taxa desde maio

76,14%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo voltou a diminuir e atingiu. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 704 leitos para tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 536 estão ocupados.

As enfermarias para tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19 no Espírito Santo registraram 69,31% de ocupação, com 533 dos 769 leitos sendo utilizados. No total, somando enfermarias e UTIs, são 1473 leitos, sendo que 1069 estão em uso, ou seja, um percentual de 72,57% de ocupação.

A Região Metropolitana do Estado possui o maior percentual de ocupação de leitos de UTI, com 79,63%. São 486 leitos disponibilizados e 387 estão em uso, segundo o Painel Covid-19. A Região Norte registrou 78,21% de utilização de leitos: são 78 vagas nas UTIs e 61 estão ocupadas.

A Região Central chegou ao percentual de 65,91%, como informou o painel. São 44 leitos existentes e 29 estão sendo utilizados. Já a Região Sul possui a menor taxa de ocupação do Espírito Santo, com 61,46%, registrando 96 leitos de UTI e 59 estando em uso.

OCUPAÇÃO NOS HOSPITAIS

Ainda segudo o painel, apenas um hospital no Espírito Santo possui 100% de taxa de ocupação de UTIs. Todas as 40 vagas disponibilizadas pelo Vila Velha Hospital estão em uso.