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Ocupação de leitos de UTIs no ES cai para 76,14%, menor taxa desde maio

De acordo com o Painel Covid-19, são 704 leitos disponibilizados no Estado e 536 estão ocupados, um percentual de 76,14%, o menor registrado desde 27 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 17:33

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:33

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Percentual de ocupação de UTIs no ES é o menor registrado desde maio Crédito: Reprodução/TV
Ocupação de leitos de UTIs no ES cai para 76,14%, menor taxa desde maio
A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo voltou a diminuir e atingiu 76,14%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 704 leitos para tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 536 estão ocupados.
O percentual registrado pelo Painel Covid-19 nesta sexta-feira (17) é o menor desde o dia 27 de maio, quando o Painel Covid-19 apontou que 75,95% dos leitos de UTI estavam sendo utilizados no Estado. Na ocasião, eram 499 leitos disponibilizados e 379 estavam em uso. 
As enfermarias para tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19 no Espírito Santo registraram 69,31% de ocupação, com 533 dos 769 leitos sendo utilizados. No total, somando enfermarias e UTIs, são 1473 leitos, sendo que 1069 estão em uso, ou seja, um percentual de 72,57% de ocupação.

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A Região Metropolitana do Estado possui o maior percentual de ocupação de leitos de UTI, com 79,63%. São 486 leitos disponibilizados e 387 estão em uso, segundo o Painel Covid-19. A Região Norte registrou 78,21% de utilização de leitos: são 78 vagas nas UTIs e 61 estão ocupadas.
A Região Central chegou ao percentual de 65,91%, como informou o painel. São 44 leitos existentes e 29 estão sendo utilizados. Já a Região Sul possui a menor taxa de ocupação do Espírito Santo, com 61,46%, registrando 96 leitos de UTI e 59 estando em uso.

OCUPAÇÃO NOS HOSPITAIS

Ainda segudo o painel, apenas um hospital no Espírito Santo possui 100% de taxa de ocupação de UTIs. Todas as 40 vagas disponibilizadas pelo Vila Velha Hospital estão em uso.
O painel informou também que quatro hospitais do Espírito Santo registraram ocupação de leitos de UTI superior a 90%, sendo todos na Região Metropolitana. São os hospitais Evangélico de Vila Velha (96,67%), Santa Mônica (90%), São Camilo (95%) e Vitória Apart Hospital (95%).

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