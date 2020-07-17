Covid-19: casos e mortes em asilos do ES mais que dobram em um mês

Mais de 300 idosos já foram infectados pelo coronavírus em asilos do ES; 51 morreram em decorrência da doença

Até 12 de junho, eram 239 infectados nas instituições de longa permanência capixabas, incluindo os residentes (120) e os funcionários (119). Já até o último dia 10, essa quantidade saltou para 590, sendo 314 idosos e 276 trabalhadores . No mesmo período, os óbitos subiram de 23 para 51  todos de senhores ou senhoras.

causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo tiraram a vida de pessoas com 60 anos ou mais

Até o início da tarde desta sexta-feira (17), o Espírito Santo tinha 68.118 casos confirmados do novo coronavírus. Além de mais de 77 mil pacientes suspeitos em investigação. A taxa de letalidade estava em 3,14%. O dado positivo fica por conta dos mais de 46 mil capixabas que já se recuperaram da doença.