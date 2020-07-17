Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preocupação

Covid-19: casos e mortes em asilos do ES mais que dobram em um mês

Último levantamento do Ministério Público Estadual apontou 590 infectados nesses locais; no início de junho eram menos de 250. Confira a evolução
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 16:45

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 16:45

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos
Mais de 300 idosos já foram infectados pelo coronavírus em asilos do ES; 51 morreram em decorrência da doença  Crédito: Divulgação
Covid-19: casos e mortes em asilos do ES mais que dobram em um mês
No intervalo de apenas um mês, o número de mortes causadas pelo novo coronavírus nos asilos do Espírito Santo mais que dobrou. Aumento semelhante também foi verificado em relação aos casos confirmados da Covid-19 nesses locais, de acordo com  levantamentos feitos pelo Ministério Público Estadual (MPES).
Até 12 de junho, eram 239 infectados nas instituições de longa permanência capixabas, incluindo os residentes (120) e os funcionários (119). Já até o último dia 10, essa quantidade saltou para 590, sendo 314 idosos e 276 trabalhadores. No mesmo período, os óbitos subiram de 23 para 51  todos de senhores ou senhoras.

75% das mortes

causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo tiraram a vida de pessoas com 60 anos ou mais
O avanço da doença nos asilos públicos e privados é preocupante, já que os idosos representam a grande maioria das mortes registradas no Estado. Até o início da tarde desta sexta-feira (17), 2.136 pessoas haviam morrido desde o início da pandemia  das quais 1.604 já estavam na melhor idade.

UM RETRATO DO CRESCIMENTO E INTERIORIZAÇÃO

Realizados semanalmente pelo MPES, os levantamentos também servem para ilustrar o ritmo de transmissão e de interiorização da Covid-19 em território capixaba. De acordo com a primeira divulgação, feita no final de maio, por exemplo, eram 85 casos espalhados em nove cidades, sendo cinco da Grande Vitória.
Com o passar do tempo e o avanço da pandemia, os diagnósticos positivos aumentaram mais de sete vezes e chegaram a outras 18 cidades, entre elas: GuarapariCachoeiro de ItapemirimLinharesColatinaAfonso CláudioCasteloMarechal FlorianoBarra de São Francisco e Muqui.

DADOS GERAIS DA PANDEMIA

Em entrevista concedida no início desta semana, o secretário de saúde Nésio Fernandes voltou a reforçar que há uma tendência de recuperação na Região Metropolitana, mas não soube precisar quando a estabilização deve acontecer no interior do Estado, que apresenta um atraso de aproximadamente três semanas em relação à chegada da pandemia na Grande Vitória.
Até o início da tarde desta sexta-feira (17), o Espírito Santo tinha 68.118 casos confirmados do novo coronavírus. Além de mais de 77 mil pacientes suspeitos em investigação. A taxa de letalidade estava em 3,14%. O dado positivo fica por conta dos mais de 46 mil capixabas que já se recuperaram da doença.

Veja Também

Aos 90 anos, idoso comemora após se curar da Covid-19 no ES

Idosa de 108 anos recebe alta de hospital após ter Covid-19 no ES

Um em cada cinco enterros em Vitória foi de vítima da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados