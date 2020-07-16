Coronavírus: ES registra 2.136 mortes e mais de 68 mil casos

O Espírito Santo chegou a 68.118 casos e 2.136 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (16). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.766 pessoas e resultou em 40 óbitos.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 46.216 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 143.758 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 10.555 registros da doença, seguida por Serra (9.643), Vitória (9.595) e Cariacica (7.656). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.270 pessoas infectadas.