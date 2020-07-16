ES volta a registrar tendência de queda de mortes por Covid-19

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo voltou a registrar tendência de queda no número de mortes pela Covid-19, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgado na noite desta quarta-feira (15). Os dados consideram a média de mortes nos últimos sete dias, até a publicação do balanço, em relação à média registrada duas semanas atrás.

Outros cinco Estados das regiões Norte e Nordeste completam a lista dos que tiveram redução na taxa de óbitos: Roraima(-83%), Rio Grande do Norte (38%), Amazonas (-27%), Pará (-23%) e Amapá (-20%).

No Brasil, nove Estados têm o número de mortes pela doença considerado estável e, em 12 Estados, a quantidade de óbitos está subindo. A média móvel de mortes no país é de 1.067 óbitos por dia.

MÉDIA MÓVEL

Para calcular essa média, soma-se o número de mortes ou casos nos últimos sete dias e divide-se o resultado por 7. Por exemplo: o total de mortes no estado de São Paulo na primeira semana de julho foi 1.712. Dividindo por sete, chega-se ao número médio de 245 por dia nesse período. Segundo os infectologistas, esse é um indicador mais fácil e mais preciso para entender os rumos da Covid-19 no país.

CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA

Os dados para o cálculo da média móvel são os apurados pelo consórcio de veículos de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL. Esse grupo reúne diariamente os números da doença nos 26 Estados e no Distrito Federal, para que os brasileiros saibam, com transparência, o total de óbitos e de casos no país.