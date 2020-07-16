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Dados nacionais

ES volta a registrar tendência de queda de mortes por Covid-19

Na terça-feira (14), o Espírito Santo e outros 10 Estados tinham o número de mortes pelo novo coronavírus considerado estável. Já nesta quarta-feira (15), a taxa de mortes caiu 24% em território capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 13:56

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:56

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo voltou a registrar tendência de queda no número de mortes pela Covid-19, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgado na noite desta quarta-feira (15). Os dados consideram a média de mortes nos últimos sete dias, até a publicação do balanço, em relação à média registrada duas semanas atrás.
O Estado já havia registrado queda no número de mortes na semana passada, mas dias depois voltou a ficar no grupo dos que apresentavam estabilidade. Na terça-feira (14), no Espírito Santo e em outros 10 estados o número de mortes pelo novo coronavírus era considerado estável. Já nesta quarta-feira, a taxa de mortes caiu 24% em território capixaba e o Estado voltou para o grupo dos que apresentam tendência de queda.
Outros cinco Estados das regiões Norte e Nordeste completam a lista dos que tiveram redução na taxa de óbitos: Roraima(-83%), Rio Grande do Norte (38%), Amazonas (-27%), Pará (-23%) e Amapá (-20%).
 No Brasil, nove Estados têm o número de mortes pela doença considerado estável e, em 12 Estados, a quantidade de óbitos está subindo. A média móvel de mortes no país é de 1.067 óbitos por dia. 

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MÉDIA MÓVEL

Para calcular essa média, soma-se o número de mortes ou casos nos últimos sete dias e divide-se o resultado por 7. Por exemplo: o total de mortes no estado de São Paulo na primeira semana de julho foi 1.712. Dividindo por sete, chega-se ao número médio de 245 por dia nesse período.  Segundo os infectologistas, esse é um indicador mais fácil e mais preciso para entender os rumos da Covid-19 no país.

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CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA

Os dados para o cálculo da média móvel são os apurados pelo consórcio de veículos de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL. Esse grupo reúne diariamente os números da doença nos 26 Estados e no Distrito Federal, para que os brasileiros saibam, com transparência, o total de óbitos e de casos no país.
Com informações do Jornal Nacional e G1

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