Número de enterros sobe de 509 para 708 de 2019 para 2020 em Cariacica
A cidade de Cariacica registrou 199 sepultamentos a mais nos cemitérios municipais entre os meses de março e junho deste ano em comparação com o mesmo período de 2019. Foram 708 enterros nos últimos quatro meses contra 509 no ano passado, uma alta equivalente a 39%. Um fator que contribuiu para este aumento, segundo informações da prefeitura, foi a pandemia do novo coronavírus. Dos 708 enterros realizados nos quatro meses citados neste ano, 191 foram de vítimas da Covid-19.
Infelizmente está cada vez mais comum a notícia de que um parente, amigo ou conhecido tenha sido vítima, ou perdido alguém para a Covid-19. Para dar outra visão da quantidade e do impacto dessas mortes, a reportagem de A Gazeta apurou o número de enterros nos cemitérios da Grande Vitória. Depois de analisar os números de cemitérios municipais de Vila Velha onde houve uma alta de 43% agora a reportagem traz os dados de Cariacica.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus em 11 de março, mês em que foi registrada a primeira morte no Brasil, no Estado de São Paulo. Por isso, a reportagem solicitou a quantidade de mortes de março a junho, mesmo que no Espírito Santo a primeira morte tenha sido registrada no dia primeiro de abril.
MARÇO E ABRIL
Em março, o município registrou uma alta de 11 enterros, o equivalente a 10% se comparado ao número do ano anterior. No mês de abril, apesar da queda de cinco mortes em números absolutos, começaram a ser registrados os primeiros sepultamentos de vítimas da Covid-19. Dos 144 enterros, sete foram de óbitos confirmados pela doença. Neste mesmo mês, Cariacica registrou 16 mortes por coronavírus, segundo o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
MAIO
Em maio, os números dispararam. Foram 80 sepultamentos a mais do que no ano anterior: 208 em 2020, contra 128 em 2019. E, de acordo com os números enviados pela prefeitura de Cariacica, a alta foi puxada pela pandemia do novo coronavírus. Dos 208 enterros naquele mês, 73 foram de óbitos confirmados pela Covid-19. Em maio, Cariacica registrou 92 óbitos pelo novo coronavírus, de acordo com os números oficiais do Painel Covid-19.
JUNHO
Em junho, o impacto foi ainda maior. O número de sepultamentos quase dobrou de 2019 para 2020. Foram realizados 238 enterros neste ano contra 125 no ano anterior. E do total registrado naquele mês, mais uma vez a Covid-19 teve uma parcela significativa de causa da morte. Dos 238 enterros em junho deste ano, 111 foram de vítimas do novo coronavírus. Em junho, Cariacica teve 142 óbitos por Covid-19, o mês com mais mortes pela doença até o momento no município.
UM DE CADA QUATRO ENTERROS FOI DE VÍTIMA DA COVID-19
Analisando o total de sepultamentos entre março e junho de 2020, um número chama atenção: dos 708 enterros realizados em cemitérios municipais, 191 foram de vítimas da Covid-19, o equivalente a 27% do total. Ou seja, um de cada quatro sepultamentos realizados em Cariacica durante os quatro meses da pandemia foi de morte por coronavírus.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo a Secretária de Saúde de Cariacica, Bernadete Coelho Xavier, os óbitos por Covid-19 podem chegar a um número diferente nos próximos anos. Ela afirma que todos os casos passam por uma investigação severa das equipes municipais e também do Estado. Essa investigação leva cerca de um ano. Como essa pandemia veio de uma forma devastadora, nós podemos ter daqui a um ou dois anos, depois que as equipes se debruçarem neste trabalho de investigação, um número diferente. Maior ou menor, disse.
Os dados informados se referem aos enterros realizados nos oito cemitérios administrados pela prefeitura: Santo Agostinho, no bairro Aparecida; São Jorge, em Oriente; São Pedro, em Cruzeiro do Sul; São José, em Alto Lage; Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha; São João Batista, em Cariacica Sede; Santo Amaro, em Novo Brasil e o cemitério São Francisco de Assis localizado nas dependências do Hospital Pedro Fontes, na região de Nova Rosa da Penha.
Os dados relacionados a mortes pelo novo coronavírus registrados no município foram extraídos do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde.
Até esta quarta-feira (15), Cariacica é a quarta cidade com mais casos confirmados de Covid-19 (7.458) e tem 279 mortes pela doença. Os dados relacionados a mortes por coronavírus registrados no município foram extraídos do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).