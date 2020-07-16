Cemitério São Pedro, no bairro Cruzeiro do Sul, é um dos oito administrados pela Prefeitura de Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

Your browser does not support the audio element. Número de enterros sobe de 509 para 708 de 2019 para 2020 em Cariacica

A cidade de Cariacica registrou 199 sepultamentos a mais nos cemitérios municipais entre os meses de março e junho deste ano em comparação com o mesmo período de 2019. Foram 708 enterros nos últimos quatro meses contra 509 no ano passado, uma alta equivalente a 39%. Um fator que contribuiu para este aumento, segundo informações da prefeitura, foi a pandemia do novo coronavírus . Dos 708 enterros realizados nos quatro meses citados neste ano, 191 foram de vítimas da Covid-19.

A Gazeta apurou o número de enterros nos cemitérios da Grande Vitória. Depois de analisar os Infelizmente está cada vez mais comum a notícia de que um parente, amigo ou conhecido tenha sido vítima, ou perdido alguém para a Covid-19. Para dar outra visão da quantidade e do impacto dessas mortes, a reportagem deapurou o número de enterros nos cemitérios da Grande Vitória. Depois de analisar os números de cemitérios municipais de Vila Velha – onde houve uma alta de 43%  agora a reportagem traz os dados de Cariacica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus em 11 de março, mês em que foi registrada a primeira morte no Brasil, no Estado de São Paulo. Por isso, a reportagem solicitou a quantidade de mortes de março a junho, mesmo que no Espírito Santo a primeira morte tenha sido registrada no dia primeiro de abril.

MARÇO E ABRIL

Em março, o município registrou uma alta de 11 enterros, o equivalente a 10% se comparado ao número do ano anterior. No mês de abril, apesar da queda de cinco mortes em números absolutos, começaram a ser registrados os primeiros sepultamentos de vítimas da Covid-19. Dos 144 enterros, sete foram de óbitos confirmados pela doença. Neste mesmo mês, Cariacica registrou 16 mortes por coronavírus, segundo o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

MAIO

Em maio, os números dispararam. Foram 80 sepultamentos a mais do que no ano anterior: 208 em 2020, contra 128 em 2019. E, de acordo com os números enviados pela prefeitura de Cariacica, a alta foi puxada pela pandemia do novo coronavírus. Dos 208 enterros naquele mês, 73 foram de óbitos confirmados pela Covid-19. Em maio, Cariacica registrou 92 óbitos pelo novo coronavírus, de acordo com os números oficiais do Painel Covid-19.

JUNHO

Em junho, o impacto foi ainda maior. O número de sepultamentos quase dobrou de 2019 para 2020. Foram realizados 238 enterros neste ano contra 125 no ano anterior. E do total registrado naquele mês, mais uma vez a Covid-19 teve uma parcela significativa de causa da morte. Dos 238 enterros em junho deste ano, 111 foram de vítimas do novo coronavírus. Em junho, Cariacica teve 142 óbitos por Covid-19, o mês com mais mortes pela doença até o momento no município.

Cemitério São Jorge, no bairro Oriente, também é administrado pela Prefeitura de Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

UM DE CADA QUATRO ENTERROS FOI DE VÍTIMA DA COVID-19

Analisando o total de sepultamentos entre março e junho de 2020, um número chama atenção: dos 708 enterros realizados em cemitérios municipais, 191 foram de vítimas da Covid-19, o equivalente a 27% do total. Ou seja, um de cada quatro sepultamentos realizados em Cariacica durante os quatro meses da pandemia foi de morte por coronavírus.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Segundo a Secretária de Saúde de Cariacica, Bernadete Coelho Xavier, os óbitos por Covid-19 podem chegar a um número diferente nos próximos anos. Ela afirma que todos os casos passam por uma investigação severa das equipes municipais e também do Estado. Essa investigação leva cerca de um ano. Como essa pandemia veio de uma forma devastadora, nós podemos ter daqui a um ou dois anos, depois que as equipes se debruçarem neste trabalho de investigação, um número diferente. Maior ou menor, disse.

Os dados informados se referem aos enterros realizados nos oito cemitérios administrados pela prefeitura: Santo Agostinho, no bairro Aparecida; São Jorge, em Oriente; São Pedro, em Cruzeiro do Sul; São José, em Alto Lage; Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha; São João Batista, em Cariacica Sede; Santo Amaro, em Novo Brasil e o cemitério São Francisco de Assis  localizado nas dependências do Hospital Pedro Fontes, na região de Nova Rosa da Penha.

Os dados relacionados a mortes pelo novo coronavírus registrados no município foram extraídos do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde.