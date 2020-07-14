Número de sepultamentos em Vila Velha aumenta 43% de 2019 para 2020

Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, é um dos administrados pela Secretaria de Serviços Urbanos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

233 sepultamentos em cemitérios municipais entre os meses de março e junho de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 769 enterros entre março e junho deste ano, contra 536 nesses meses de 2019. De acordo com números da administração municipal, do aumento total de enterros, 153 foram por conta da Covid-19. O município de Vila Velha registrou um aumento deem cemitérios municipais entre os meses de março e junho de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 769 enterros entre março e junho deste ano, contra 536 nesses meses de 2019. De acordo com números da administração municipal, do aumento total de enterros,

Neste fim de semana, o Espírito Santo ultrapassou a marca de 2 mil mortes por coronavírus . E, infelizmente, está cada vez mais comum a notícia de que um parente, amigo ou conhecido tenha sido vítima ou perdido alguém para a Covid-19. Para dar outra visão da quantidade e do impacto dessas mortes, a reportagem apurou o número de enterros nos cemitérios da Grande Vitória. E a primeira cidade que a reportagem fez esse raio-x foi Vila Velha.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus em 11 de março, mês em que foi registrada a primeira morte no Brasil, no Estado de São Paulo. Por isso, a reportagem solicitou a quantidade de mortes de março a junho, mesmo que no Espírito Santo a primeira morte tenha sido registrada no dia primeiro de abril.

MARÇO

No mês de março, apesar do aumento de 20 sepultamentos, a Prefeitura de Vila Velha não faz relação com o novo coronavírus. Segundo a subsecretária de Atenção Primária da Saúde do município, Irisângela Teixeira, não é possível falar de março, quando os óbitos pela doença foram confirmados de forma oficial no município somente a partir de abril. Eu não tenho como afirmar. O que eu tenho de dados são números a partir de abril, maio e junho, disse.

ABRIL

Já em abril - mês em que Vila Velha registrou os primeiros 22 óbitos pelo coronavírus - foram 10 sepultamentos a mais que em 2019 (141 contra 131 do ano anterior). No entanto, de acordo com os números da prefeitura, nenhum dos enterros realizados em cemitérios municipais ou em vagas locadas pela administração em cemitérios particulares naquele mês foi relacionado à Covid-19.

CEMITÉRIO PARTICULAR

A reportagem tentou contato com o cemitério particular do município para saber quantas dessas mortes por Covid-19 tiveram sepultamento no local, mas não obteve retorno.

Cemitério do Centro, em Vila Velha, também é administrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

MAIO

Em maio, mês que a cidade teve 90 óbitos pelo novo coronavírus, com aumento significativo de sepultamentos em relação ao ano anterior - 65 a mais do que 2019 - os cemitérios municipais começaram a registrar enterros de vítimas da pandemia. Dos 215 corpos sepultados, 33 eram de vítimas da Covid-19.

JUNHO

Junho foi o mês em que Vila Velha registrou o maior número de mortes por coronavírus até o momento: 172. E também foi o mês que a cidade realizou mais sepultamentos nos cemitérios municipais: 259. Deste total, 120 enterros foram de vítimas da Covid-19, quase metade dos corpos sepultados em cemitérios administrados pela prefeitura naquele mês.

De acordo com o subsecretário municipal de Serviços Urbanos, Renzo Mendes, o aumento no número de enterros no município, de março a junho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, foi causado pela pandemia do novo coronavírus.

"O aumento está basicamente relacionado à morte por coronavírus. A nossa necrópole solicita a certidão de óbito em todos os enterros realizados. E nesse balanço que é feito, quase que diariamente, a gente pode observar que a maioria das mortes é por conta da pandemia do coronavírus. No mesmo período deste ano, com o período do ano passado, a maioria das mortes de março até hoje, foi por conta do coronavírus" Renzo Mendes - Subsecretário de Serviços Urbanos de Vila Velha

Os dados informados se referem aos enterros realizados nos seis cemitérios administrados pela prefeitura: Centro, Santa Inês, Morro da Lagoa (Ponta da Fruta), Ponta da Fruta, Barra do Jucu e Alvorada. Pelo fato de a maioria desses cemitérios serem de jazigos perpétuos, também estão na contagem sepultamentos realizados em um cemitério particular no bairro Ponta da Fruta. Segundo a prefeitura, por meio de licitação, foram arrendadas mil vagas no local, que são pagas mensalmente, de acordo com os enterros realizados.