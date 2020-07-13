Covid-19 pode ser a principal causa de mortes em 2020 no ES

Secretário de Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin Crédito: Divulgação | SESA

"Infelizmente, chegamos ao ponto de alcançar a marca de 2 mil vidas perdidas, representando quase 10% do total de óbitos que tivemos ao longo do último ano, que somaram quase 24 mil" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES

O levantamento foi feito considerando todas as causas de mortes registradas no Espírito Santo. Nésio ainda fez um pedido de reflexão profunda para as pessoas que duvidavam da letalidade e da violência da pandemia.

Ainda sobre o assunto, o secretário pontuou a "presença consolidada" do vírus no Estado.

"A pandemia, de fato, se instalou no mundo, em todos os continentes, tem presença consolidada no Espírito Santo. Ainda há um risco alto (...) temos tendência de vivermos a fase da recuperação da pandemia, mas ainda com uma carga alta de pacientes críticos e óbitos", completou.

REVEJA A COLETIVA

ES SUPEROU 2 MIL ÓBITOS NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

O Espírito Santo alcançou mais um triste registro ao ultrapassar a marca de mais de 2 mil mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com informações do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o Estado registrou 2.010 mortos pela doença no último domingo (12).