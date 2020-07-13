Covid-19 pode ser a principal causa de mortes em 2020 no ES

O secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, informou em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (13) que as mortes pelo novo coronavírus em todo o Estado já representam 10% do total de óbitos relativos à 2019. Além disso, Fernandes lamentou que a Covid-19 pode ser responsável pela principal causa de mortes em 2020 no Estado. "Até o final do ano a pandemia pode ter uma participação expressiva e muito maior do que qualquer outra doença na composição do número total de óbitos registrados", disse.
"Infelizmente, chegamos ao ponto de alcançar a marca de 2 mil vidas perdidas, representando quase 10% do total de óbitos que tivemos ao longo do último ano, que somaram quase 24 mil"
O levantamento foi feito considerando todas as causas de mortes registradas no Espírito Santo. Nésio ainda fez um pedido de reflexão profunda para as pessoas que duvidavam da letalidade e da violência da pandemia.
Ainda sobre o assunto, o secretário pontuou a "presença consolidada" do vírus no Estado.
"A pandemia, de fato, se instalou no mundo, em todos os continentes, tem presença consolidada no Espírito Santo. Ainda há um risco alto (...) temos tendência de vivermos a fase da recuperação da pandemia, mas ainda com uma carga alta de pacientes críticos e óbitos", completou.
REVEJA A COLETIVA
ES SUPEROU 2 MIL ÓBITOS NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA
O Espírito Santo alcançou mais um triste registro ao ultrapassar a marca de mais de 2 mil mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com informações do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado registrou 2.010 mortos pela doença no último domingo (12).
A virada ocorreu um mês após o Estado alcançar o registro de mil óbitos decorrentes da contaminação pela doença, que aconteceu no último dia 13 de junho. Os dados revelam ainda outro triste marcador: a doença tem alcançado com mais voracidade a população negra, que responde por cerca de 42% dos óbitos, segundo dados divulgados até a última sexta-feira (10).