"Irresponsabilidade", diz leitora sobre volta às aulas neste ano

Sala de aula vazia: ainda não há data definida para retorno das escolas Crédito: Wokandapix/ Pixabay

Segundo o diretor da Associação de Pais de Alunos do Estado do Espírito Santo (Assopaes), Silvio Nascimento Ferreira, o movimento reúne famílias de estudantes das redes pública e privada. “Que segurança nós, pais, temos de que uma criança vai sair de casa boa e não será infectada? Que não vai voltar para casa e infectar um parente com imunidade baixa, passar para outras pessoas da família? Que segurança o Estado vai nos dar?”, questiona.

governo do Estado já informou que a volta às aulas nas escolas está condicionada à redução da taxa de transmissão do coronavírus, no entanto a associação não acredita que os protocolos sanitários que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja para a educação serão suficientes para dar segurança aos alunos.

Coordenadora do Laboratório de Gestão da Educação Básica (Lagebes) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a professora Gilda Cardoso também considera que, por toda a complexidade que envolve o retorno das atividades presenciais, o mais prudente seria que a liberação ocorresse apenas em 2021.

Nas redes sociais de A Gazeta, a maioria dos leitores concorda que o retorno neste ano pode trazer perigo de um novo aumentos dos casos de contaminação. Confira alguns comentários:

Sério que vocês acham que tem como uma criança ir para a escola e estar segura? As escolas públicas mal têm papel higiênico e material de limpeza e vocês acreditam mesmo que seguirão algum protocolo de segurança? Vocês que são a favor da volta às aulas realmente não conhecem a real situação das escolas públicas. (Roberta Schaeffer)

Eu estou com os pais que não querem arriscar a vida de seus filhos voltando às aulas neste ano, é uma irresponsabilidade do governo. #meufilhonãovaivoltar (Terezinha Costa Siqueira)

Minhas irmãs têm 7 anos e elas não voltarão à escola neste ano. Cada pai e familiar sabe o que é melhor para os seus. Cada um faz aquilo que achar melhor. (Jessica Freire)

Minha filha só volta ano que vem e se tiver vacina, do contrário eu mesma alfabetizo ela em casa. (Raquel Raquel)

Fácil pra vocês que têm comida e internet em casa. Como faz a dona Maria com 4 filhos sem estudar, faltando comida na geladeira e com uma TV de 14 polegadas para distração das crianças? É fácil olhar pra si e avaliar sua própria situação, o difícil é olhar para o próximo e saber a necessidade real que cada família está passando. (Brendo Vic Belicano)

É isso mesmo que estou lendo? Escola como depósito de crianças? É esse o propósito? Isso é Brasil, triste essa mentalidade… Voltar com segurança pelo aprender, pelo evoluir, para prosperar... Não para servir como babá de luxo.

Escola não é clube, não é creche, professores não são segundos pais de seus filhos. Assumam a responsabilidade sobre quem vocês colocaram no mundo. (Sabrina Gomes)

Pela primeira vez eu estou vendo os pais modernos tomarem atitude de pais mesmo. Não vou nem dar parabéns, é a obrigação de vocês. (Juan Wanger)

Para mim, mãe e pai que querem a volta das aulas não são pais. O meu filho não volta, ele é o que mas me importa. Conhecimento escolar tem uma vida inteira para aprender com segurança. (Leonardo Benjamim)

Pais, vocês não podem aceitar e os professores também não, vocês vão perder seus filhos e vão contaminar a família toda. Piada isso, sabem que nossas crianças não estão seguras. Espera este ano e volta ano que vem. (Nilza Matias)

Como vamos mandar nosso filho para uma sala fechada, com mais de 30 pessoas juntas. Será que os pais estão ficando em casa, será que os professores estão fazendo tudo certo? Se um aluno estiver com vírus vai passar para a sala toda e as crianças vão levar para a família deles. (Inês Oliveira)

Eu acho engraçado esse pais que rejeitam a volta as aulas. Ficar nas ruas sem camisa e sem máscara para soltar pipa podem, né? Depois vêm reclamar que a vida não deu oportunidades… (David Guimaraes)

David, a minha filha está quietinha dentro de casa e assim vai continuar, com as aulas voltando ou não. (Josiane Araujo)

Se as aulas começarem, minha filha vai para a escola. Ela está em casa e eu estou trabalhando. Então, temos que tomar cuidados da mesma forma. Ela é adolescente e sabe se prevenir. Muitos dos adolescentes estão pela rua afora andando pra lá e pra cá, soltando pipa, bebendo, perambulando pelas praias. Na minha rua mesmo, chego do trabalho e eles estão amontoados nas calçadas aos montes. Então, que tenham aulas! Digo no caso dos maiores, agora os menorzinhos devem sim repensar. (Grasy Silva)

Na escola em que eu trabalho, na rede privada, foi feita uma enquete e apenas 3% dos pais querem o retorno. Não acredito que teremos aula presencial ainda este ano. (Daniele Sabino)

Se as aulas voltarem, meu filho também vai. Temos que nos conscientizar. A maioria dos pais está contra a volta às aulas, mas as praias estão lotadas e outros lugares. Lá não tem perigo de vírus, só nas escolas? Se os pais tivessem preocupados de verdade com os filhos, ficariam em casa. É só dar uma volta que vão ver muitas crianças nas ruas, nos parquinhos. (Mari Rangel)

Os adolescentes têm mais controle e entendimento... o problema maior são os pequenos, menores de 7 anos. Vamos ver como vai ser essa retomada. Se for com critério e coerência, pode ser que dê certo. (Roberta B. Correa)

Mimimi danado! Meus filhos voltam sim, seguindo os protocolos e tenho certeza que as escolas vão se adaptar! Com certeza o número de alunos será reduzido e os dias serão alternados. Com a taxa de transmissão ficando abaixo de 1 e seguindo protocolos dará certo! (Viviane V.L.)

Eu acho que deve continuar o ano quando estiver diminuindo os contágios do vírus, mas com as proteções, como as máscaras e o distanciamento. Não precisa perder o ano. (Ana Claudia Magalhaes Souza)

Não encontro nem uma razão sequer para alimentar a possibilidade de as escolas voltarem a funcionar neste ano. Agora é cuidar-se e pedir a Deus que nos dê um 2021 diferente. (Carlos Quartezani)

Quando uma criança leva purpurina pra escola, todo mundo chega em casa purpurinado! Ano letivo se recupera, vidas não! (Denise Gomes)

Difícil essa situação, muita discussão. não pensam em quem realmente precisa trabalhar nas escolas privadas. Povo, o vírus ficará muito tempo no mundo, acho que temos que voltar a nossas rotinas. Precisamos trabalhar, como vamos pagar nossas contas? Já são muitos desempregados, e as crianças já estão no seu limite, estão ficando nervosas. Vamos ter empatia com o próximo, as escolas farão o possível para que sigam com os protocolos, temos que ir orientando os nossos filhos sobre esse convívio nas escolas. (Shirley Aparecida Silva)

Melhor perder um ano do que a vida. Colocar a saúde das famílias em risco por causa de um ano letivo não é prudente. (Luciane Bothechia Soares Pinto)