Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Faculdades do ES se planejam para possível volta às aulas em agosto

Centros de ensino preveem retomada com rodízio de alunos, escalonamento das aulas e uso de máscaras; em alguns, o retorno presencial será opcional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 18:46

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 18:46

Jovens ouvindo explicaçao de professor na sala de aula
Faculdades planejam voltar em agosto Crédito: shutterstock
As principais universidades e faculdades do Espírito Santo já têm estruturado protocolos sanitários para uma eventual retomada das aulas presenciais no início de agosto, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.
O retorno das atividades no próximo mês está sendo discutido desde junho, entre a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) e os representantes dos centros de ensino. Além disso, uma avaliação preliminar da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) já descartou a reabertura das escolas em julho.
Longe das salas de aula há praticamente quatro meses, os alunos estão estudando pela internet e tendo de se adaptar às novas regras. A maioria das instituições prevê a retomada com uso obrigatório de máscara e aulas escalonadas. A Gazeta procurou as principais universidades e detalhou o plano de cada uma abaixo.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC)

Sem data prevista, o Unesc garantiu que o retorno às atividades presenciais só acontecerá com a autorização do Poder Público. Enquanto isso, um comitê estabelece protocolos de segurança para colaboradores e alunos, tais como: controle de temperatura na entrada, tapetes de desinfecção, distanciamento social nos espaços, utilização de máscaras e dispensers de álcool em gel.

CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO (UNISALES)

Se permitida, a volta às aulas acontecerá no dia 3 de agosto, primeira segunda-feira do mês. Visando a reduzir o contato entre os estudantes, os intervalos acontecerão em horários diferenciados e haverá demarcação dos espaços, garantindo a distância mínima de 1,5 metros entre cada uma das pessoas.
O uso de máscara também será obrigatório, assim como passar pela medição de temperatura na entrada da universidade. A Unisales também garantiu que aumentou os pontos para lavagem das mãos e disponibilizará álcool em gel nos corredores. Bem como terá tapetes para higienização das solas dos sapatos.

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (EMESCAM)

Por meio de nota, a Emescam não informou uma possível data para a retomada e reforçou que as aulas digitais continuarão até uma mudança por parte das autoridades governamentais. Para cumprir as medidas de segurança e distanciamento social haverá adequações de espaços físicos.

ESTÁCIO

A Estácio afirmou que tem um planejamento estruturado, com uma série de medidas preventivas, para garantir a segurança e a saúde de alunos e professores no retorno das aulas presenciais. As aulas práticas vão ser priorizadas numa primeira fase e, gradualmente, as demais aulas presenciais também voltarão.
No momento, segundo a instituição, todas as unidades estão tendo seus espaços redesenhados, com maior distanciamento entre as carteiras, e recebendo dispensadores de álcool em gel. Além de sinalizadores com orientações sanitárias e termômetros. A equipe de limpeza também será reforçada. A transmissão das aulas pela internet continuará acontecendo, em paralelo.

FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA (FDV)

A FDV também não estabeleceu uma data para retomada das aulas presenciais, mas afirmou que, desde a suspensão, tem trabalhado em diversas medidas de proteção, tais como: instalação de barreiras de acrílico na secretaria e na biblioteca, aquisição de termômetros infravermelhos e desativação de bebedouros para uso direto.
Além dessas ações, a instituição disse que disponibiliza álcool em gel por todo o campus, distribui máscaras para os colaboradores e adquiriu tapetes sanificantes. Mais uma série de medidas seguem em fase final de estudo e se baseiam nas recomendações de autoridades sanitárias, garantiu em nota.

FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO (FAESA)

Sem data preestabelecida, a Faesa afirmou que vai promover o retorno das aulas presenciais assim que autorizado pelas autoridades governamentais. A universidade também garantiu que já instalou dispensers de álcool em gel nas principais áreas de circulação e que produziu centenas de máscaras para distribuição.

FACULDADE MULTIVIX

Já divulgado aos alunos, o calendário acadêmico prevê o retorno das atividades presenciais no dia 10 de agosto para alunos de medicina e no dia 19 de agosto para os outros cursos, caso o Governo do Estado autorize. Durante as aulas, alunos e professores terão de respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros e usar máscara. Para evitar aglomerações haverá rodízio entre os alunos e escalonamento das aulas.
A Multivix informou ainda que será feito o controle de temperatura na entrada. Assim como será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos. Uma planta baixa do campus, informando o sentido de fluxo a ser seguido pelas pessoas, também será distribuída a todos.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Por ora, o Ifes ainda não estipula uma data para o retorno das atividades presenciais e apenas garante que estas permanecerão suspensas até o final deste mês. No protocolo preliminar, o comitê de crise da instituição prevê a adoção de um modelo híbrido, que mescla aulas presenciais e à distância.
No momento, estudamos o documento divulgado pelo Ministério da Educação e as diretrizes para elaboração de planos de contingência para o retorno das atividades, sem prazo definido, uma vez que ainda não é possível garantir a segurança de estudantes e servidores, afirmou por nota.

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA (UVV)

Caso haja autorização do Governo do Estado, a previsão é que as aulas sejam retomadas no dia 10 de agosto. De acordo com o comunicado divulgado pela UVV nesta segunda-feira (6), os alunos poderão optar por continuar com o ensino virtual ou voltar ao método presencial.
Entre as medidas de combate ao novo coronavírus está a limitação de estudantes por sala; aulas com horários escalonados para evitar aglomerações; tapete de descontaminação e medição da temperatura na entrada do campus. Além de maior higienização, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

Por causa das projeções de especialistas quanto à disseminação do novo coronavírus, a Ufes não estima, por enquanto, uma data para a retomada das atividades presenciais. Ainda assim, o comitê criado para discutir e decidir a respeito do assunto está elaborando um plano de biossegurança.
Nele constam recomendações para a comunidade acadêmica, a fim de mitigar os efeitos da Covid-19, e o protocolo elaborado pelo Ministério da Educação. No momento, a instituição disse que está compilando contribuições acerca das diretrizes a serem estabelecidas. A previsão é que a conclusão de todo o processo aconteça em agosto.

Veja Também

Coronavírus: índice de ocupação de UTIs no ES chega a 84,85%

Coronavírus: ES registra 43 mortes e mais de 2 mil casos em 24 horas

ES registrou pior índice de isolamento em toda a pandemia na última quinta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados