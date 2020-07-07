Coronavírus: índice de ocupação de UTIs no ES chega a 84,85%

A Região Norte do Estado chegou a 93,59% de ocupação nesta terça-feira (7) Crédito: Reprodução/TV

84,85%. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo atingiu. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), cuja atualização nesta terça-feira (7) informou que há 693 leitos no Estado e 588 estão ocupados.

As enfermarias do Espírito Santo estão com 63,51% da capacidade ocupada. Segundo a Sesa, são 740 leitos de enfermaria para tratar infectados pelo coronavírus e 470 estão ocupados. Já o total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1.433 leitos, sendo que 1.058 estão em uso, um percentual de 73,83%.

A Região Norte do Estado possui o maior índice de ocupação de UTIs para tratar pacientes com coronavírus no Espírito Santo, com 93,59%. Dos 78 leitos de UTI disponibilizados, 73 estão ocupados. A situação na região preocupa, já que, em 24h, foi registrado um aumento de 6,41 pontos percentuais. Na segunda-feira (6), inclusive, o comércio e até os supermercados permaneceram fechados em Linhares, na tentativa de aumentar o isolamento social na cidade.

A Região Metropolitana registrou 86,44% de utilização dos leitos de UTI, com 494 existentes e 427 ocupados. A Região Sul registrou um percentual de 74,03% de ocupação de UTIs, com 77 vagas oferecidas e 57 em uso. Já a Região Central possui 44 leitos de UTI e 31 estão sendo utilizados, o que representa 70,45% de ocupação.

HOSPITAIS SEM LEITOS DISPONÍVEIS

A atualização do Painel Covid-19 nesta terça-feira (7) indicou que sete hospitais do Espírito Santo não possuem mais leitos de UTI disponíveis para tratar pacientes que tenham contraído a Covid-19. A Região Norte, que possui o maior índice de ocupação de UTIs, possui dois hospitais com 100% de ocupação.

Na Região Norte, o Hospital Geral de Linhares e o Hospital Rio Doce, ambos localizados em Linhares, não possuem mais vagas de UTI para pacientes com coronavírus. Além disso, os outros dois hospitais da região, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares e o Hospital Meridional de São Mateus estão com mais de 90% de ocupação nas UTIs.