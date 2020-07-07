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Pandemia

Coronavírus: ES registra 43 mortes e mais de 2 mil casos em 24 horas

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram registrados  2.156 casos confirmados em 24 horas

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 16:47
Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Pela primeira vez desde o início da pandemia, o  Espírito Santo registrou mais de 2 mil casos confirmados do novo coronavírus em apenas 24 horas. Ao todo, já são 56.703 casos e 1.879  mortes por Covid-19, doença causada pelo vírus. 
As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (07). Segundo o painel, nas últimas 24 horas a doença infectou 2.156 pessoas e resultou em 43 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.167 registros da doença, seguido pela Serra (8.520), Vitória (8.369) e Cariacica (6.192).
Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.089 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 37.098 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,31% e, até agora, 124.256 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

LACEN

Procurada, a Secretaria da Saúde informou que o número de casos confirmados nesta terça-feira (07) está relacionado à celeridade nas análises realizadas pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e também pela realização de testes rápidos positivados, que são informados no sistema.
Esclarece ainda que não há fila de espera para realização de testes no Lacen e que há mais de 140 mil testes disponíveis. Atualmente, a capacidade de testagem no Laboratório é de 1.200 análises, e têm sido realizados entre 500 e 900 análises diárias.

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