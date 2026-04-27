Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

A segunda-feira trará uma energia de transição, conexões e reavaliações importantes. Algumas cartas do tarot indicam avanço, encontros e oportunidades, enquanto outras pedem cautela, equilíbrio e mudança de perspectiva. Este será um dia de ajustes — internos e externos.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 6 de Espadas
A carta “6 de Espadas” anuncia um momento de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve.
Touro — 2 de Copas
Sob a influência da carta “2 de Copas”, o dia favorecerá conexões importantes. As parcerias, as reconciliações e os momentos de troca sincera estarão em destaque.
Gêmeos — 2 de Ouros
Será importante buscar equilíbrio entre responsabilidades. Conforme a carta “2 de Ouros”, o dia pedirá organização para lidar com várias demandas ao mesmo tempo.
Câncer — Rainha de Copas
Com a energia da carta “Rainha de Copas”, a sensibilidade e o acolhimento serão marcantes. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.
Leão — A Estrela
A carta “A Estrela” indica esperança e renovação. A leveza, a fé e a confiança no futuro estarão presentes. Confie no processo.
Virgem — Rainha de Ouros
A carta “Rainha de Ouros” ilumina o caminho da estabilidade e do autocuidado . O dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em si.
Libra — 9 de Paus
A carta “9 de Paus” pede resiliência e persistência. Mesmo com cansaço, você estará perto de superar um desafio importante.
Escorpião — Rainha de Espadas
A carta “Rainha de Espadas” indica clareza e posicionamento firme. O dia favorecerá decisões racionais e comunicação direta.
Sagitário — O Mago
Haverá poder de realização, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo aquilo de que precisa para fazer acontecer. Aproveite o dia.
Capricórnio — 8 de Copas
A carta “8 de Copas” sinaliza que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não faz sentido.
Aquário — 8 de Paus
A carta “8 de Paus” anuncia um dia de movimento e novidades rápidas. Esta segunda-feira poderá trazer respostas ou mudanças inesperadas.
Peixes — O Enforcado
A carta “O Enforcado” pede uma mudança de perspectiva nesta segunda-feira. O dia exigirá pausa e reflexão antes de agir.