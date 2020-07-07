ES registrou pior índice de isolamento em toda a pandemia na última quinta

Pessoas frequentando a praia de Itaparica, em Vila Velha, durante a pandemia Crédito: Vitor Jubini

44,33% de isolamento, o menor número contabilizado desde que os dados passaram a ser divulgados diariamente, em 13 de abril, no Espírito Santo teve, na última semana, o pior índice de isolamento social da população desde o início da pandemia do novo coronavírus . No dia 02/07, o governo do Estado registrou, o menor número contabilizado desde que os dados passaram a ser divulgados diariamente, em 13 de abril, no painel de isolamento . O pior índice anterior havia sido registrado em 10/06, quando o Estado registrou um isolamento social de 44,38%.

Nos dias seguintes a 02/07, quando foi registrado o pior índice, os números mostraram recuperação. Em 03/07, o isolamento se manteve praticamente o mesmo, com 44,39%. Mas, no fim de semana, como de costume, os números foram maiores: 47,52% no sábado (4) e 55,32% no domingo (5).

Ainda assim, os dados estão longe do índice recomendado pelo próprio governo do Estado, que é de 70% de isolamento social. Os números são contabilizados por meio dos dados informados pelas quatro principais operadoras telefônicas do país e repassados aos respectivos Estados e municípios.

FALSA SENSAÇÃO DE NORMALIDADE

Mesmo com o número de casos e óbitos se mantendo, e até aumentando nas últimas semanas, está sendo comum ver praias e calçadões lotados nos fins de semana. Segundo especialistas ouvidos por A Gazeta , o individualismo, já presente na sociedade brasileira antes da pandemia; e a pressão psicológica imposta pelo confinamento, seriam os fatores observados durante o desrespeito ao isolamento social.