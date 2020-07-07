Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados do painel do governo

ES registrou pior índice de isolamento em toda a pandemia na última quinta

No dia 02/07, Estado registrou 44,33% de isolamento, menor número contabilizado desde que os dados passaram a ser divulgados diariamente pelo governo, em 13 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 12:05

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 12:05

Vila Velha - ES - Praia de Itaparica. Ciclone atinge sul do Brasil e efeitos podem chegar na costa capixaba.
Pessoas frequentando a praia de Itaparica, em Vila Velha, durante a pandemia Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo teve, na última semana, o pior índice de isolamento social da população desde o início da pandemia do novo coronavírus. No dia 02/07, o governo do Estado registrou 44,33% de isolamento, o menor número contabilizado desde que os dados passaram a ser divulgados diariamente, em 13 de abril, no painel de isolamento. O pior índice anterior havia sido registrado em 10/06, quando o Estado registrou um isolamento social de 44,38%.
A informação foi disponibilizada somente nesta segunda-feira (6), pois o site em que números são divulgadas estava sem receber os dados desde o dia 29/06. Isso porque, segundo o governo do Estado, um login utilizado para acesso e transferência das informações para o painel havia expirado e, por uma falha técnica das operadoras, a renovação da adesão seria realizada somente nesta segunda (6).

Veja Também

Covid-19 e a falsa noção de normalidade no ES: especialistas explicam

Bombeiro sobre ação em praia no ES: "Vi o pessoal zombando da gente"

Nos dias seguintes a 02/07, quando foi registrado o pior índice, os números mostraram recuperação. Em 03/07, o isolamento se manteve praticamente o mesmo, com 44,39%. Mas, no fim de semana, como de costume, os números foram maiores: 47,52% no sábado (4) e 55,32% no domingo (5).
Ainda assim, os dados estão longe do índice recomendado pelo próprio governo do Estado, que é de 70% de isolamento social. Os números são contabilizados por meio dos dados informados pelas quatro principais operadoras telefônicas do país e repassados aos respectivos Estados e municípios.

FALSA SENSAÇÃO DE NORMALIDADE

Mesmo com o número de casos e óbitos se mantendo, e até aumentando nas últimas semanas, está sendo comum ver praias e calçadões lotados nos fins de semana. Segundo especialistas ouvidos por A Gazeta, o individualismo, já presente na sociedade brasileira antes da pandemia; e a pressão psicológica imposta pelo confinamento, seriam os fatores observados durante o desrespeito ao isolamento social.
De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (6), o Espírito Santo chegou aos 54.547 casos e 1.836 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas até a divulgação dos dados, foram registrados 1.154 casos e 33 óbitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados