O site que mostra os dados do isolamento social da população no Espírito Santo voltou a ser atualizado pelo governo do Estado. Nesta terça-feira (7), a reportagem de A Gazeta viu que as informações voltaram a ser inseridas na plataforma até o dia 05/07. Nesta segunda-feira (6), A Gazeta publicou que, desde o dia 29/06, o painel não recebia os números atualizados. De acordo com o governo do ES, a plataforma voltou a funcionar ainda na segunda.
Segundo o governo do Estado, um login utilizado para acesso e transferência das informações para o painel havia expirado desde o dia 29/06 e, por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão seria realizada somente nesta segunda-feira (6).
Governo do ES volta a mostrar dados de isolamento social em painel
ENQUANTO NÃO INFORMAVA, ESTADO REGISTROU PIOR ÍNDICE
Neste período, foi registrado o pior índice de isolamento em um dia. Em 02/07, última quarta-feira, o isolamento social foi de 44,33%, o menor número contabilizado desde que o número passou a ser divulgado diariamente pelo governo, em 13 de abril.
Nos dias seguintes, o índice mostrou recuperação. Em 03/07, o isolamento se manteve praticamente o mesmo, com 44,39%. Mas no fim de semana, como de costume, os números foram maiores: 47,52% no sábado (4) e 55,32% no domingo (5).
Os números são contabilizados por meio dos dados informados pelas quatro principais operadoras telefônicas do país e repassados aos respectivos Estados e municípios.
FALSA SENSAÇÃO DE NORMALIDADE
Mesmo com o número de casos e óbitos se mantendo, e até aumentando nas últimas semanas, está sendo comum ver praias e calçadões lotados nos fins de semana. Segundo especialistas ouvidos por A Gazeta, o individualismo, já presente na sociedade brasileira antes da pandemia; e a pressão psicológica imposta pelo confinamento, seriam os fatores observados durante o desrespeito ao isolamento social.
De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (6), o Espírito Santo chegou aos 54.547 casos e 1.836 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas até a divulgação dos dados, foram registrados 1.154 casos e 33 óbitos.