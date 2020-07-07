Governo do ES volta a mostrar dados de isolamento social em painel

Curva da Jurema lotada durante pedido de isolamento social Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo o governo do Estado, um login utilizado para acesso e transferência das informações para o painel havia expirado desde o dia 29/06 e, por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão seria realizada somente nesta segunda-feira (6).

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ENQUANTO NÃO INFORMAVA, ESTADO REGISTROU PIOR ÍNDICE

Neste período, foi registrado o pior índice de isolamento em um dia. Em 02/07, última quarta-feira, o isolamento social foi de 44,33%, o menor número contabilizado desde que o número passou a ser divulgado diariamente pelo governo, em 13 de abril.

Nos dias seguintes, o índice mostrou recuperação. Em 03/07, o isolamento se manteve praticamente o mesmo, com 44,39%. Mas no fim de semana, como de costume, os números foram maiores: 47,52% no sábado (4) e 55,32% no domingo (5).

Os números são contabilizados por meio dos dados informados pelas quatro principais operadoras telefônicas do país e repassados aos respectivos Estados e municípios.

FALSA SENSAÇÃO DE NORMALIDADE

Mesmo com o número de casos e óbitos se mantendo, e até aumentando nas últimas semanas, está sendo comum ver praias e calçadões lotados nos fins de semana. Segundo especialistas ouvidos por A Gazeta , o individualismo, já presente na sociedade brasileira antes da pandemia; e a pressão psicológica imposta pelo confinamento, seriam os fatores observados durante o desrespeito ao isolamento social.