Covid-19 e a falsa noção de normalidade no ES: especialistas explicam

As areias da Praia da Sereia, em Vila Velha, ficaram movimentadas durante finais de semana de junho Crédito: Ricardo Medereiros

A Gazeta conversou com dois especialistas: o psicólogo Adriano Pereira Jardim e o sociólogo Marcelo Fetz. Ambos professores da Universidade Federal do Espírito Santo ( Para tentar entender esse comportamento contraditório, que vai na contramão do isolamento social recomendado e implica em maior risco de contágio para todas as pessoas,conversou com dois especialistas: o psicólogo Adriano Pereira Jardim e o sociólogo Marcelo Fetz. Ambos professores da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ).

AS EXPLICAÇÕES

Entre eles, há duas unanimidades: o individualismo, já presente na sociedade brasileira antes da pandemia; e a pressão psicológica imposta pelo confinamento. Os dois fatos estão intimamente interligados, já que o primeiro dificulta o entendimento do quão necessário é o segundo, apesar de todas as dificuldades.

"Vivemos em uma sociedade extremamente individualista. E, por isso, muitas pessoas têm dificuldade de entender que a ação individual pode gerar um dano coletivo. Elas pensam que as decisões que elas tomam afetam apenas a esfera individual. Mas, na verdade, podem implicar em problemas de natureza coletiva" Marcelo Fetz - Sociólogo e professor da Ufes

Além disso, o sociólogo também explicou que a pandemia é como uma fratura no cotidiano. Há uma dificuldade para entender o que está acontecendo, porque as pessoas não foram educadas a enfrentar situações como essa, um evento massivo de saúde pública, explica Marcelo.

Ver as pessoas na rua torna ainda mais difícil o isolamento social para quem se mantém dentro de casa Crédito: Freepik

Juntas, a cultura individualista e a fragilidade do entendimento acerca da situação atual ainda são somadas ao excesso de informações negativas e à falta de perspectiva. O resultado? Pressão psicológica. Não é como se estivéssemos de férias. Surgem quadros de depressão, ansiedade e angústia, afirma Adriano.

Para se defender, então, há aquelas pessoas que recorrem a um mecanismo irracional de defesa chamado negação. Às vezes, encaramos o problema e o aceitamos como ele é. Em outras, fingimos que nada está acontecendo e nos recusamos a lidar com uma realidade profundamente alterada, explica o psicólogo.

"Por mais que a negação seja um mecanismo psicológico compreensível, é preciso entender que, nesse momento, com essa pandemia, ele implica necessariamente em uma ação tremendamente nociva para a sociedade" Adriano Pereira Jardim - Psicólogo e professor da Ufes

Surge então mais uma contradição humana, apontada pelo sociólogo Marcelo Fetz. Ao mesmo tempo em que temos o caráter individualista, nessa situação em que somos jogados para dentro de casa e obrigados a ficarmos a sós, sentimos falta do coletivo, esclarece.

EFEITO MANADA: UM RISCO AINDA MAIOR

Todo mundo sabe que há pessoas que não têm condições de fazer o isolamento social por questões socioeconômicas. No entanto, quando quem poderia ficar dentro de casa resolve deixar para lá e sair para curtir uma tarde na praia ou uma janta com os amigos, aqueles que ainda tentam manter o isolamento social acabam afetados.

Depois da reabertura, comércio já apresentou grande movimento no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A principal consequência recebe o nome de efeito manada. É um mecanismo de conformidade social, de fazer o que todo mundo está fazendo. Se as pessoas acham que a maior parte está saindo e esse comportamento é como um dane-se para quem está em casa, essas pessoas podem acabar fazendo o mesmo, explica Adriano.

"As pessoas tendem a aumentar o liminar de permissibilidade. Elas podem não abandonar o isolamento completamente; mas, em vez de ir apenas uma vez por semana ao mercado, por exemplo, elas vão duas ou três vezes, sem ver qualquer problema" Adriano Pereira Jardim - Psicólogo e professor da Ufes

Além dessa reação perigosa e propícia para o contágio pelo novo coronavírus , surge entre algumas pessoas a revolta. Há um aumento de tensão entre esses dois grupos, porque se observam de maneira antagônica, como rivais. Nas redes sociais esse aumento da tensão fica claro, diz o sociólogo Marcelo.

ISOLAMENTO SOCIAL: ENTENDA A NECESSIDADE DA MANEIRA MAIS FÁCIL

Nesse contexto de maior rivalidade e abandono do isolamento social por parte da população, é comum alguém da parcela que continua confinada dizer que essas pessoas só vão entender a gravidade da situação quando perderem alguém da família. Do ponto de vista psicológico, essa é uma possibilidade.