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Pandemia

Coronavírus: ES registra mais 569 casos em 24 horas e total de mortes chega a 1.803

Número de óbitos e de novos infectados com a Covid-19 continua subindo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade no Estado é de 3,38%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 16:42

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 16:42

Cientista, coronavírus, vacina, covid-19
Espírito Santo registra 53.393 casos confirmados e 1.803 mortes Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou aos 53.393 casos e 1.803 mortes por coronavírus (Covid-19) na tarde deste domingo (05). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 569 pessoas e resultou em 22 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 8.643 registros da doença, seguido pela Serra (8.241), Vitória (8.100) e Cariacica (5.822).
Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.048 pessoas infectadas.

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Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 33.839 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,38% e, até agora, 118.678 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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