Coronavírus: ES registra mais 569 casos em 24 horas e total de mortes chega a 1.803

Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 8.643 registros da doença, seguido pela Serra (8.241), Vitória (8.100) e Cariacica (5.822).

Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.048 pessoas infectadas.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 33.839 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,38% e, até agora, 118.678 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.