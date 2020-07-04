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Coronavírus

Brasil atinge 64.365 mortes por Covid-19 neste sábado (4)

São 1.111 novos óbitos nas últimas 24 horas, segundo boletim do consórcio de veículos da imprensa das 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 20:27

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:27

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Brasil atingiu a marca de 64.365 mortes por Covid-19 neste sábado (20). As informações são do boletim das 20h do consórcio de veículos da imprensa, que registrou 1.111 novos óbitos nas últimas 24 horas.
O levantamento é realizado com dados das secretarias estaduais de Saúde, obtidos por um grupo de veículos de imprensa, formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo. Na atualização deste sábado, o número de casos confirmados chegou a 1.578.376, após 35.035 novos diagnósticos no último dia.
Os dados sobre a pandemia no Brasil são divulgados por meio do boletim três vezes ao dia. A iniciativa dos veículos foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde na gestão do interino Eduardo Pazuello.

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ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo chegou ao número de 52.824 casos registrados, sendo 1.781 óbitos. De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), deste sábado (4), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 23 óbitos e por infectar 1.135 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 32.927 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,37%. Até o momento, 117.957 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

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