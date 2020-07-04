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Saúde

David Brazil revela que teve Covid-19, mas já está curado

Promoter relatou que teve sintomas como falta de paladar e olfato: 'Não passei pra ninguém'

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:46
David Brazil no telão do
David Brazil no telão do "Programa da Maisa" Crédito: Divulgação/SBT
Durante participação no "Programa da Maisa" (SBT) deste sábado (4), David Brazil, 50, revelou que teve Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
O promoter, que participou do programa direto de sua casa, comentou por meio de videoconferência como está sendo sua quarentena. "Eu já peguei o Covid, eu já me curei, já tô na luta", afirmou.

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Ele também relatou os sintomas que sentiu. "Eu tive só falta de paladar, olfato, mas graças a Deus eu não passei pra ninguém."
David Brazil ficou famosos nos anos 1990. Após chamar a atenção como recepcionista de uma churrascaria carioca, David foi convidado para participar de novelas da Globo e depois virou repórter de programas como o "Domingo Legal" (SBT).

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