David Brazil revela que teve Covid-19, mas já está curado

David Brazil no telão do "Programa da Maisa" Crédito: Divulgação/SBT

Durante participação no "Programa da Maisa" (SBT) deste sábado (4), David Brazil, 50, revelou que teve Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O promoter, que participou do programa direto de sua casa, comentou por meio de videoconferência como está sendo sua quarentena. "Eu já peguei o Covid, eu já me curei, já tô na luta", afirmou.

Ele também relatou os sintomas que sentiu. "Eu tive só falta de paladar, olfato, mas graças a Deus eu não passei pra ninguém."