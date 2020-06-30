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Ex-Polegar Alan Frank deixa hospital após se curar da Covid-19 ao som de 'Dá Pra Mim'

Hoje oftalmologista, artista ficou internado por quase um mês para tratar doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 18:21

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:21

O ex-Polegar Alan Frank agora é médico
O ex-Polegar Alan Frank durante o tratamento contra a Covid-19 Crédito: Instagram/@dr.alanfrank
O médico Alan Frank, 47, recebeu alta hospitalar neste domingo (28) após ficar internado por quase 30 dias. O ex-membro do grupo musical Polegar foi internado no Hospital Albert Einstein após receber o diagnóstico de Covid-19.
"Vencemos a Guerra! Muita emoção e gratidão! Finalmente apos muito sofrimento, muitas picadas, dor, medo, luta e oracoes... E chegado o grande dia da alta hospitalar! Ainda precisarei continuar o tratamento com fisioterapia domiciliar e tomar alguns medicamentos, mas estou fora de riscos, ja testei PCR para Covid-19 negativo. Estou muito feliz e agradecido!", escreveu Frank, em seu perfil no Instagram.
Ao deixar a unidade hospitalar, o artista se emocionou com uma equipe médica que cantou a música "Dá Pra Mim", um dos sucessos do grupo musical no final dos anos 1980.
"Fiquei desde o dia 31 do mês passado, minha pneumonia pela Covid-19 complicou muito, de modo que fui entubado com mais de 80% de acometimento pulmonar. Recebi plasma... Na UTI, quando fui entubado, eu fiquei completamente vulnerável, dependendo da equipe toda, dos funcionários para comer, escovar meus dentes, para me dar banho, para me ajudar nas tarefas diárias mais simples -tive que reaprender a comer, a beber para descer pelo lugar certo, e não pelo meu pulmão", disse o artista em vídeo publicado nas redes sociais.

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"Vi a importância de cada um de vocês. Desde o funcionário mais humilde da limpeza [...], passando por toda a equipe de enfermagem [...], todos vocês foram fundamentais na minha recuperação. Queria dizer meu muito obrigado. Vocês são anjos que Deus colocou aqui para cuidarem de mim e de muitos outros pacientes que estão nessa ala", disse.
"E vocês são os responsáveis por hoje [eu] estar voltando para casa. Por meus filhos, principalmente os caçulas, de sete anos, por não crescer sem o pai, e os meus pais não terem enterrado um filho. Muito obrigado", disse Frank, que foi aplaudido pela equipe médica. "Os aplausos são para vocês! [...] Prometo fazer a pena essa segunda chance que estou tendo", concluiu o artista ao deixar o hospital.
Tecladista do grupo Polegar, que teve momentos de sucesso entre os anos 1980 e 1990, Alan Frank hoje é oftalmologista. Ele continuou trabalhando durante a pandemia e, apesar de ter tomado uma série de precauções, acabou sendo infectado pelo novo coronavírus.
"Cuidado com esse vírus. Ele vem atropelando a gente que nem um trator. Não quero apavorar ninguém, mas não é fácil", afirmou Frank em meados de junho para celebrar sua recuperação.

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