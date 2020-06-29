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Zé Neto testa positivo para covid-19 e pede a fãs que tenham cuidado

Cantor e o pai tiveram diagnóstico do novo coronavírus, mas mãe, esposa e filhos não foram contaminados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:35

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:35

Zé Neto e Cristiano
Zé Neto e Cristiano Crédito: Facebook
Zé Neto usou as redes sociais neste domingo, 28, para contar aos fãs que ele e o pai testaram positivo para covid-19. A mãe, a esposa e os filhos não foram contaminados. O sertanejo e a família seguem em isolamento social na cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista. Ele decidiu fazer o teste de coronavírus no Hospital de Base após apresentar febre, tosse e espirro.
"Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com covid, no pior estágio, sofre. Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto", declarou o cantor em uma série de stories que fez no Instagram.

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Zé Neto afirma que fez o possível para não se contaminar, mas que o coronavírus não admite falhas. "Alguns aí meteram a boca dizendo que a gente não respeita. A gente respeita, mas comete falhas em algum momento. Ninguém é 100% perfeito, todo mundo está sujeito a erro. Infelizmente, essa doença não permite erros".
O cantor está otimista em relação ao tratamento e acredita que estará bem em alguns dias. "Para vocês não cometerem os mesmos erros que eu talvez tenha cometido, se cuidem e fiquem em casa. Realmente é muito sério", concluiu.

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