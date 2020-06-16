Dinho Ouro Preto revela que teve edema nas cordas vocais após Covid-19

Dinho Ouro Preto Crédito: Reprodução

O cantor Dinho Ouro Preto contraiu Covid-19 no final de março, e revelou em uma live musical na sexta-feira, 12, que teve um edema em suas cordas vocais devido à doença. A condição, um tipo de inchaço, acabou afetando a voz do vocalista da banda Capital Inicial.

"Eu estou fazendo fonoaudiologia. Estou um pouco rouco, estou assim desde a covid-19. Fiquei com um edema nas minhas cordas vocais e estou fazendo exercícios diários. Foi dito para eu falar menos e cantar mais, o que é difícil para mim porque eu falo pra caraca", comentou o cantor em uma entrevista enquanto participava de uma live da Radio Rock, junto com a cantora Zélia Duncan.