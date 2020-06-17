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Ex-polegar Alan Frank fala da internação por covid: 'queria era viver, só viver'

Cantor, que atualmente trabalha como médico, se emocionou ao gravar vídeo em UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:51

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:51

O ex-Polegar Alan Frank contraiu covid-19
O ex-Polegar Alan Frank contraiu covid-19 Crédito: Instagram / @dr.alanfrank
Ex-integrante da boyband Polegar, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, Alan Frank contraiu a covid-19. Em vídeo gravado há alguns dias e postado nesta terça-feira, 16, ele descreveu sua internação na UTI de um hospital.
"Estou reaprendendo a comer, reaprendendo a falar, a andar. Graças a Deus e à toda equipe maravilhosa e atenciosa, estou melhorando bastante"
Ex-Polegar, Alan Frank agora é médico
Ex-Polegar, Alan Frank agora é médico Crédito: Instagram / @dr.alanfrank
Em outro momento, Frank se emocionou: "Eu estou todo furado. Não tem mais onde furar. Dedos todos furados. Tomo injeção na barriga todos os dias. A gente tem tanta coisa e reclama tanto da vida. Tudo que eu queria era viver. Só viver. Ver meus filhos crescerem. Não é fácil."
"Fiquem com Deus. Cuidem da família, cuidem de vocês, dos seus amigos, eles valem muito. Valem muito, mesmo. Cuidado com esse vírus. Ele vem atropelando a gente que nem um trator. Não quero apavorar ninguém, mas não é fácil", disse.

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Nos comentários, nomes conhecidos como Sikêra Jr., Mara Maravilha e Simony desejaram melhoras ao ex-Polegar.
Confira abaixo o vídeo publicado por Alan Frank falando sobre sua internação por conta do coronavírus:

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