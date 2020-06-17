Ex-polegar Alan Frank fala da internação por covid: 'queria era viver, só viver'

Ex-integrante da boyband Polegar, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, Alan Frank contraiu a covid-19. Em vídeo gravado há alguns dias e postado nesta terça-feira, 16, ele descreveu sua internação na UTI de um hospital.
"Estou reaprendendo a comer, reaprendendo a falar, a andar. Graças a Deus e à toda equipe maravilhosa e atenciosa, estou melhorando bastante"
Em outro momento, Frank se emocionou: "Eu estou todo furado. Não tem mais onde furar. Dedos todos furados. Tomo injeção na barriga todos os dias. A gente tem tanta coisa e reclama tanto da vida. Tudo que eu queria era viver. Só viver. Ver meus filhos crescerem. Não é fácil."
"Fiquem com Deus. Cuidem da família, cuidem de vocês, dos seus amigos, eles valem muito. Valem muito, mesmo. Cuidado com esse vírus. Ele vem atropelando a gente que nem um trator. Não quero apavorar ninguém, mas não é fácil", disse.
Nos comentários, nomes conhecidos como Sikêra Jr., Mara Maravilha e Simony desejaram melhoras ao ex-Polegar.
Confira abaixo o vídeo publicado por Alan Frank falando sobre sua internação por conta do coronavírus: