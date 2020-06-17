Ex-polegar Alan Frank fala da internação por covid: 'queria era viver, só viver'

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Esse depoimento gravei dia 12/06 (dia dos namorados) na UTI quando ja? havia sido extubado e havia ja? melhorado muito! Permanec?o internado, mas absurdamente melhor grac?as a Deus, todas orac?o?es, fami?lia , amigos e profissionais que vem cuidando de mim com tanto empenho, amor e carinho!