Grande munsterlander: conheça as características do cachorro dessa raça

O grande munsterlander ganhou destaque principalmente após criadores alemães decidirem preservar exemplares de coloração preta e branca Crédito: Imagem: Lenkadan | Shutterstock

Ograndemunsterlanderé um cachorro de origem alemã criado para auxiliar caçadores em diferentes tipos de terreno, como campos, florestas e regiões alagadas. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça surgiu a partir de antigos cães utilizados na caça de aves e falcões ainda na Idade Média. Com o passar dos séculos, esses cães foram sendo selecionados por sua habilidade de rastreamento, resistência física e capacidade de apontar a caça com precisão.

De acordo com a CBKC, o desenvolvimento moderno dograndemunsterlandercomeçou no fim do século 19, ligado aos cães alemães de aponte de pelo longo. A raça ganhou destaque principalmente após criadores alemães decidirem preservar exemplares de coloração preta e branca, que acabaram formando uma linhagem própria.

Além do desempenho em atividades de caça, ograndemunsterlandertambém se tornou um cão apreciado pela convivência familiar.A seguir, confira as principais características dessa raça!

1.Aparênciafísica

Ograndemunsterlanderpossui porte médio a grande e uma aparência elegante, mas ao mesmo tempo atlética e robusta. Segundo a CBKC, a raça apresenta corpo musculoso, forte e bem proporcionado.Os machos costumam medir entre 60 e 65 centímetros de altura, enquanto as fêmeas ficam entre 58 e 63 centímetros. O peso médio gira em torno de 30 quilos.

A raça possui cabeça alongada.Os olhos costumam ser escuros e as orelhas largas ficam posicionadas próximas ao crânio, cobertaspor peloslongos e franjados. O focinho é forte e desenvolvido para o trabalho de caça.

A pelagem é uma das marcas registradas dograndemunsterlander. Conforme a CBKC, o pelo deve ser longo, denso e liso, formando franjas principalmente nas patas e na cauda. A textura ajuda na proteção durante atividades em ambientes úmidos ou de vegetação fechada.As cores aceitas oficialmente sãobrancocom manchas pretas, azulruãoe preto sólido, sempre com a cabeça predominantemente preta.

2. Temperamento e personalidade

Ograndemunsterlanderé conhecido pelo comportamento equilibrado e pela forte disposição para trabalhar em parceria com as pessoas. De acordo com a CBKC, as principais características comportamentais da raça são a docilidade, a confiabilidade e a facilidade de treinamento.

Apesar do instinto de caça bastante desenvolvido, o cão costuma demonstrar temperamento calmo dentro de casa quando recebe atividades físicas adequadas. Além disso, éuma raça que aprecia companhia e geralmente cria forte vínculo com o tutor e com a família.

A convivência com crianças tende a ser positiva, especialmente quando o cão é socializado desde filhote. Com outros animais, o comportamento pode variar devido ao instinto de perseguição, sendo importante realizar apresentações graduais e supervisionadas.

Caminhadas longas, corridas, brincadeiras e esportes caninos ajudam o grandemunsterlander a gastar energia Crédito: Imagem: Dora Zett | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser uma raça atlética e bastante ativa, ograndemunsterlanderprecisa de alimentação balanceada para manter a musculatura e o bom condicionamento físico. O ideal é oferecer rações de qualidade, sempre adequadas à idade,aoporte eaonível de atividade do cachorro.

A rotina de exercícios é indispensável para a saúde física e mental da raça. Caminhadas longas, corridas, brincadeiras e esportes caninos ajudam o animal a gastar energia e evitam problemas relacionados ao sedentarismo.Ograndemunsterlanderfoi desenvolvido para trabalhar em diferentes ambientes, inclusive na água, o que explica sua resistência física e necessidade constante de movimentação.

A pelagem longa exige escovação frequente para evitar nós e remover sujeiras acumuladas. As orelhas também merecem atenção especial, já que o formato caído favorece o acúmulo de umidade e pode aumentar o risco de infecções.Por fim, consultas veterinárias periódicas, vacinação e controle de parasitas são fundamentais para preservar a saúde geraldo animal.

4. Educação e socialização

Ograndemunsterlandercostuma responder muito bem ao adestramento quando estimulado de maneira positiva e consistente. Por ser uma raça naturalmente colaborativa, o treinamento baseado em recompensas tende a apresentar ótimos resultados.