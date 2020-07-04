Coronavírus: bairros do ES com mais infectados também têm mais curados

O Espírito Santo registra, até este sábado (04), 52.824 casos confirmados do novo coronavírus. Por outro lado, uma boa notícia: a quantidade de curados é de 32.927. Esses pacientes, em sua maioria, são residentes dos bairros com os mais números de infectados. É o que aponta os dados mais recentes do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O bairro de Jardim Camburi, na Capital, tem 1.040 casos confirmados, sendo que estão 871 curados e 22 pacientes vieram a óbito. Os outros são casos que permanecem "ativos/em tratamento". A Praia da Costa, em Vila Velha, ao todo, registra 960 casos da doença e 736 pacientes estão curados. Ainda em Vila Velha, Itapuã tem 509 curados e um total de 650 casos.
Confira a relação dos dez bairros com mais curados
- Jardim Camburi (Vitória) - 871
- Praia da Costa (Vila Velha) - 736
- Itapuã (Vila Velha) - 509
- Jardim da Penha (Vitória) - 444
- Praia do Canto (Vitória) - 406
- Praia de Itaparica (Vila Velha) - 395
- Mata da Praia (Vitória) - 300
- Colina de Laranjeiras (Serra) - 256
- Feu Rosa (Serra) - 255
- Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) - 234
Nesse cenário, entre os dez bairros com mais curados, também estão, justamente, as localidades com maior quantidade de infectados.
- Jardim Camburi - 1.040
- Praia da Costa - 960
- Itapuã - 650
- Jardim da Penha - 534
- Praia de Itaparica - 516
- Praia do Canto - 474
- Colina de Laranjeiras - 356
- Mata da Praia - 356
- Feu Rosa - 345
- Coqueiral de Itaparica - 323
BAIRROS COM MAIS ÓBITOS
Os bairros da Praia da Costa, em Vila Velha, e Jardim Camburi, em Vitória, também despontam no ranking entre os que registram maior quantidade de óbitos no Espírito Santo. Entre os bairros com mais mortes é a Praia da Costa que aparece primeiro. Lá são 23 óbitos e, em Jardim Camburi, 22. Colina de Laranjeiras, na Serra, é o terceiro bairro com mais registro, com 20 ao todo.
- Praia da Costa - 23
- Jardim Camburi - 22
- Colina de Laranjeiras - 20
- Feu Rosa - 17
- Campo Grande (Cariacica) - 16
- Nova Carapina I (Serra) - 16
- Morada de Laranjeiras (Serra) - 13
- Coqueiral de Itaparica - 13
- José de Anchieta I (Serra) - 12
- Glória (Vila Velha - 12)
O levantamento aponta que, proporcionalmente, os bairros com maior quantidade de casos infectados da doença também são os que têm mais pacientes curados e também aparecem com mais óbitos. A exceção, no ranking com mais óbitos, é Campo Grande, em Cariacica, que não aparece entre os 10 com mais infectados e também curados.