Coronavírus: bairros do ES com mais infectados também têm mais curados

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo registra, até este sábado (04), 52.824 casos confirmados do novo coronavírus . Por outro lado, uma boa notícia: a quantidade de curados é de 32.927. Esses pacientes, em sua maioria, são residentes dos bairros com os mais números de infectados. É o que aponta os dados mais recentes do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

O bairro de Jardim Camburi, na Capital, tem 1.040 casos confirmados, sendo que estão 871 curados e 22 pacientes vieram a óbito. Os outros são casos que permanecem "ativos/em tratamento". A Praia da Costa, em Vila Velha, ao todo, registra 960 casos da doença e 736 pacientes estão curados. Ainda em Vila Velha, Itapuã tem 509 curados e um total de 650 casos.

Confira a relação dos dez bairros com mais curados

Jardim Camburi (Vitória) - 871

Praia da Costa (Vila Velha) - 736

Itapuã (Vila Velha) - 509

Jardim da Penha (Vitória) - 444

Praia do Canto (Vitória) - 406

Praia de Itaparica (Vila Velha) - 395

Mata da Praia (Vitória) - 300

Colina de Laranjeiras (Serra) - 256

Feu Rosa (Serra) - 255

Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) - 234



Nesse cenário, entre os dez bairros com mais curados, também estão, justamente, as localidades com maior quantidade de infectados.

Jardim Camburi - 1.040

Praia da Costa - 960

Itapuã - 650

Jardim da Penha - 534

Praia de Itaparica - 516

Praia do Canto - 474

Colina de Laranjeiras - 356

Mata da Praia - 356

Feu Rosa - 345

Coqueiral de Itaparica - 323

BAIRROS COM MAIS ÓBITOS

Os bairros da Praia da Costa, em Vila Velha, e Jardim Camburi, em Vitória, também despontam no ranking entre os que registram maior quantidade de óbitos no Espírito Santo. Entre os bairros com mais mortes é a Praia da Costa que aparece primeiro. Lá são 23 óbitos e, em Jardim Camburi, 22. Colina de Laranjeiras, na Serra, é o terceiro bairro com mais registro, com 20 ao todo.

Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta

Praia da Costa - 23

Jardim Camburi - 22

Colina de Laranjeiras - 20

Feu Rosa - 17

Campo Grande (Cariacica) - 16

Nova Carapina I (Serra) - 16

Morada de Laranjeiras (Serra) - 13

Coqueiral de Itaparica - 13

José de Anchieta I (Serra) - 12

Glória (Vila Velha - 12)

