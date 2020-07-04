Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: bairros do ES com mais infectados também têm mais curados

Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com base nas atualizações deste sábado (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 20:52

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:52

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo registra, até este sábado (04), 52.824 casos confirmados do novo coronavírus. Por outro lado, uma boa notícia: a quantidade de curados é de 32.927. Esses pacientes, em sua maioria, são residentes dos bairros com os mais números de infectados. É o que aponta os dados mais recentes do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O bairro de Jardim Camburi, na Capital, tem 1.040 casos confirmados, sendo que estão 871 curados e 22 pacientes vieram a óbito. Os outros são casos que permanecem "ativos/em tratamento". A Praia da Costa, em Vila Velha, ao todo, registra 960 casos da doença e 736 pacientes estão curados. Ainda em Vila Velha, Itapuã tem 509 curados e um total de 650 casos.

Confira a relação dos dez bairros com mais curados

  1.  Jardim Camburi (Vitória) - 871
  2. Praia da Costa (Vila Velha) - 736
  3. Itapuã (Vila Velha) - 509
  4. Jardim da Penha (Vitória) - 444
  5. Praia do Canto (Vitória) - 406
  6. Praia de Itaparica (Vila Velha) - 395
  7. Mata da Praia (Vitória) - 300
  8. Colina de Laranjeiras (Serra) - 256
  9. Feu Rosa (Serra) - 255
  10. Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) - 234

Veja Também

Covid-19: Brasil chega a 63.409 mortes, segundo consórcio de veículos de imprensa

Covid-19: 41 cidades do ES estão em risco alto de transmissão

Nesse cenário, entre os dez bairros com mais curados, também estão, justamente, as localidades com maior quantidade de infectados.
  1. Jardim Camburi - 1.040
  2. Praia da Costa - 960
  3. Itapuã - 650
  4. Jardim da Penha - 534
  5. Praia de Itaparica - 516
  6. Praia do Canto - 474
  7. Colina de Laranjeiras - 356
  8. Mata da Praia - 356
  9. Feu Rosa - 345
  10.  Coqueiral de Itaparica - 323

BAIRROS COM MAIS ÓBITOS

Os bairros da Praia da Costa, em Vila Velha, e Jardim Camburi, em Vitória, também despontam no ranking entre os que registram maior quantidade de óbitos no Espírito Santo. Entre os bairros com mais mortes é a Praia da Costa que aparece primeiro. Lá são 23 óbitos e, em Jardim Camburi, 22. Colina de Laranjeiras, na Serra, é o terceiro bairro com mais registro, com 20 ao todo.
Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha
Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta
  1. Praia da Costa - 23
  2. Jardim Camburi - 22
  3. Colina de Laranjeiras - 20
  4. Feu Rosa - 17
  5. Campo Grande (Cariacica) - 16
  6. Nova Carapina I (Serra) - 16
  7. Morada de Laranjeiras (Serra) - 13
  8. Coqueiral de Itaparica - 13
  9. José de Anchieta I (Serra) - 12
  10. Glória (Vila Velha - 12)
O levantamento aponta que, proporcionalmente, os bairros com maior quantidade de casos infectados da doença também são os que têm mais pacientes curados e também aparecem com mais óbitos. A exceção, no ranking com mais óbitos, é Campo Grande, em Cariacica, que não aparece entre os 10 com mais infectados e também curados. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Brasil atinge 64.365 mortes por Covid-19 neste sábado (4)

Prefeitura de Vitória fiscaliza comércio na Rodovia Serafim Derenzi

Luto em Jesus de Nazareth com a morte de Dona Leninha por Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados