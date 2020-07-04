Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Prefeitura de Vitória fiscaliza comércio na Rodovia Serafim Derenzi

A proprietária de uma loja de roupas que estava funcionando em período irregular foi autuada. A ação foi realizada na manhã deste sábado (04) com o apoio dos Bombeiros e da PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 15:37

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 15:37

Fiscais fazem abordagens em comércios da Serefim Derenzi, em Vitória
Fiscais fazem abordagens em lojas da Serefim Derenzi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Comerciantes da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, foram alvos de uma fiscalização que contou com agentes da prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na manhã deste sábado (04). A Prefeitura de Vitória informou que recebeu denúncia pelo "Fala Vitória 156" de que diversos estabelecimentos estavam funcionando de forma irregular durante a pandemia do coronavírus.
No local, os fiscais identificaram que óticas, papelarias, lojas de celular e de material de construção estavam funcionando normalmente. Durante a blitz, um dos alvos foi uma loja de roupas que estava funcionando em período irregular. A proprietária foi autuada e orientada a interromper as atividades. 
"Na ocasião, os estabelecimentos que estavam funcionando de forma irregular foram orientados a paralisar as atividades e a seguir as recomendações para que funcionem de forma organizada conforme estabelece os decretos estadual e municipal", explicou a prefeitura por nota.
Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Vitória recebeu 4.611 denúncias de funcionamento irregular do comércio, sendo realizadas 3.180 vistorias. No total, 1.027 estabelecimentos foram fechados ou orientados a funcionar de forma regular após a fiscalização. O governo municipal reforça que denúncias sobre funcionamento irregular de comércio podem ser feitas também pelo Fala Vitória 156.

Veja Também

Coronavírus: supermercados de Linhares fecharão às segundas-feiras

Municípios do ES vão determinar horário de funcionamento do comércio

Santa Teresa ignora o Estado e abre comércio sem revezamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados