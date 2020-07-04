Prefeitura de Vitória fiscaliza comércio na Rodovia Serafim Derenzi

Comerciantes da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, foram alvos de uma fiscalização que contou com agentes da prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na manhã deste sábado (04). A Prefeitura de Vitória informou que recebeu denúncia pelo "Fala Vitória 156" de que diversos estabelecimentos estavam funcionando de forma irregular durante a pandemia do coronavírus.
No local, os fiscais identificaram que óticas, papelarias, lojas de celular e de material de construção estavam funcionando normalmente. Durante a blitz, um dos alvos foi uma loja de roupas que estava funcionando em período irregular. A proprietária foi autuada e orientada a interromper as atividades.
"Na ocasião, os estabelecimentos que estavam funcionando de forma irregular foram orientados a paralisar as atividades e a seguir as recomendações para que funcionem de forma organizada conforme estabelece os decretos estadual e municipal", explicou a prefeitura por nota.
Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Vitória recebeu 4.611 denúncias de funcionamento irregular do comércio, sendo realizadas 3.180 vistorias. No total, 1.027 estabelecimentos foram fechados ou orientados a funcionar de forma regular após a fiscalização. O governo municipal reforça que denúncias sobre funcionamento irregular de comércio podem ser feitas também pelo Fala Vitória 156.