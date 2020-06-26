Coronavírus: supermercados de Linhares fecharão às segundas-feiras

Coronavírus: supermercados de Linhares fecharão nas segundas Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo, determinou, nesta sexta-feira (26), o fechamento de todos os supermercados do município às segundas-feiras. O decreto tem prazo indeterminado, e começa a vigorar na próxima segunda (29).

Com isto, os estabelecimentos poderão funcionar de terça-feira à sábado, observado o horário normal de funcionamento. O novo decreto também proíbe a prática de delivery pelos supermercados aos domingos e segundas-feiras.

As medidas, segundo a prefeitura, visam conter o avanço do novo coronavírus na cidade que, até está sexta-feira (26), contabilizava 1.597 casos confirmados da Covid-19 e 28 óbitos em decorrência da doença.