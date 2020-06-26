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Novo Decreto

Coronavírus: supermercados de Linhares fecharão às segundas-feiras

Decreto também proíbe a prática de delivery pelos supermercados aos domingos e segundas-feiras; novas regras começam a valer dia 29
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 20:49

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 20:49

Linhares confirma a quinta morte em decorrência da Covid-19
Coronavírus: supermercados de Linhares fecharão nas segundas Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, determinou, nesta sexta-feira (26), o fechamento de todos os supermercados do município às segundas-feiras. O decreto tem prazo indeterminado, e começa a vigorar na próxima segunda (29).
Com isto, os estabelecimentos poderão funcionar de terça-feira à sábado, observado o horário normal de funcionamento. O novo decreto também proíbe a prática de delivery pelos supermercados aos domingos e segundas-feiras.

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As medidas, segundo a prefeitura, visam conter o avanço do novo coronavírus na cidade que, até está sexta-feira (26), contabilizava 1.597 casos confirmados da Covid-19 e 28 óbitos em decorrência da doença. 
Na última semana, o Executivo também restringiu o funcionamento do comércio não essencial entre terça e sexta-feira
Com exceção dos supermercados, os demais serviços essenciais, como farmácias, padarias e cuidados médicos estão mantidos.

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