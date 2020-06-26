Sistema deve ajudar a fortalecer fiscalização de aglomerações na cidade Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: câmeras de Cachoeiro identificam aglomerações na cidade

As câmeras de videomonitoramento da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, estão calculando o número de pessoas que está circulando nas vias públicas da cidade. Um sistema digital, instalado há uma semana, faz a contagem de pedestres em tempo real em uma central de monitoramento. A medida, segundo a prefeitura, é mais uma ferramenta para direcionar as ações de combate ao novo coronavírus e impedir aglomerações.

O sistema começou a funcionar no último dia 19 de junho e está presente em 16 câmeras de videomonitoramento de Cachoeiro. A intenção, de acordo com o município, é instalar nas 33 câmeras que hoje estão em operação.

A cada uma hora, o software, gera relatórios do número de pessoas que passaram pelos diversos locais captados pelas câmeras, com os horários específicos em que elas transitaram. Além disso, a ferramenta também permite, segundo a prefeitura, a captação de dados a partir de outros dispositivos, como câmeras de celular. Caso um fiscal identifique alguma ocorrência de aglomeração, ele poderá utilizar o próprio aparelho para captar as imagens que serão utilizadas para calcular o número de pessoas naquele local específico.

Ao final do dia vamos poder verificar a quantidade de pessoas, por exemplo, que passaram pela avenida Bernardo Horta ou pela Capitão Deslandes. Isso possibilitara uma ação imediata para aqueles locais onde há a aglomeração de pessoas para que possamos empenhar melhor nossos recursos operacionais e também melhorar o nosso planejamento de emprego de todos os recursos e estratégias contra o coronavírus, disse coordenador do Sistema de Comando Operacional para enfrentamento à Covid-19, Ruy Guedes.

Segundo Guedes, o sistema foi adquirido por meio de um termo de cooperação técnica com a empresa que desenvolveu o software e disponibilizado de forma gratuita ao município.

ISOLAMENTO SOCIAL

O isolamento social, medida orientada pelas autoridades de saúde para evitar a transmissão do novo coronavírus, ainda tem baixa adesão em Cachoeiro de Itapemirim. O índice de isolamento social divulgado pelo governo estadual  que leva em consideração dados repassados pelas operadoras de telefonia  aponta média de 43,17% na cidade. A taxa considerada ideal é de 70%.