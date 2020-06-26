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Coronavírus: câmeras de Cachoeiro identificam aglomerações na cidade

Um software instalado nas câmeras consegue calcular o número de pessoas nas ruas da cidade a partir do sistema de videomonitoramento

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:06
Sistema deve ajudar a fortalecer fiscalização de aglomerações na cidade
Sistema deve ajudar a fortalecer fiscalização de aglomerações na cidade Crédito: Divulgação
Coronavírus: câmeras de Cachoeiro identificam aglomerações na cidade
As câmeras de videomonitoramento da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão calculando o número de pessoas que está circulando nas vias públicas da cidade. Um sistema digital, instalado há uma semana, faz a contagem de pedestres em tempo real em uma central de monitoramento. A medida, segundo a prefeitura, é mais uma ferramenta para direcionar as ações de combate ao novo coronavírus e impedir aglomerações.
O sistema começou a funcionar no último dia 19 de junho e está presente em 16 câmeras de videomonitoramento de Cachoeiro. A intenção, de acordo com o município, é instalar nas 33 câmeras que hoje estão em operação.

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A cada uma hora, o software, gera relatórios do número de pessoas que passaram pelos diversos locais captados pelas câmeras, com os horários específicos em que elas transitaram. Além disso, a ferramenta também permite, segundo a prefeitura, a captação de dados a partir de outros dispositivos, como câmeras de celular. Caso um fiscal identifique alguma ocorrência de aglomeração, ele poderá utilizar o próprio aparelho para captar as imagens que serão utilizadas para calcular o número de pessoas naquele local específico.
Ao final do dia vamos poder verificar a quantidade de pessoas, por exemplo, que passaram pela avenida Bernardo Horta ou pela Capitão Deslandes. Isso possibilitara uma ação imediata para aqueles locais onde há a aglomeração de pessoas para que possamos empenhar melhor nossos recursos operacionais e também melhorar o nosso planejamento de emprego de todos os recursos e estratégias contra o coronavírus, disse coordenador do Sistema de Comando Operacional para enfrentamento à Covid-19, Ruy Guedes.
Segundo Guedes, o sistema foi adquirido por meio de um termo de cooperação técnica com a empresa que desenvolveu o software e disponibilizado de forma gratuita ao município.

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ISOLAMENTO SOCIAL

O isolamento social, medida orientada pelas autoridades de saúde para evitar a transmissão do novo coronavírus, ainda tem baixa adesão em Cachoeiro de Itapemirim. O índice de isolamento social divulgado pelo governo estadual  que leva em consideração dados repassados pelas operadoras de telefonia  aponta média de 43,17% na cidade. A taxa considerada ideal é de 70%.
Cachoeiro de Itapemirim tem até a tarde desta sexta-feira (26) 1.446 casos do novo coronavírus. Foram 80 novos casos nas últimas 24 horas e duas mortes. 58% dos casos está curado, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

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