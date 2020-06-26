Coronavírus: câmeras de Cachoeiro identificam aglomerações na cidade
As câmeras de videomonitoramento da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão calculando o número de pessoas que está circulando nas vias públicas da cidade. Um sistema digital, instalado há uma semana, faz a contagem de pedestres em tempo real em uma central de monitoramento. A medida, segundo a prefeitura, é mais uma ferramenta para direcionar as ações de combate ao novo coronavírus e impedir aglomerações.
O sistema começou a funcionar no último dia 19 de junho e está presente em 16 câmeras de videomonitoramento de Cachoeiro. A intenção, de acordo com o município, é instalar nas 33 câmeras que hoje estão em operação.
A cada uma hora, o software, gera relatórios do número de pessoas que passaram pelos diversos locais captados pelas câmeras, com os horários específicos em que elas transitaram. Além disso, a ferramenta também permite, segundo a prefeitura, a captação de dados a partir de outros dispositivos, como câmeras de celular. Caso um fiscal identifique alguma ocorrência de aglomeração, ele poderá utilizar o próprio aparelho para captar as imagens que serão utilizadas para calcular o número de pessoas naquele local específico.
Ao final do dia vamos poder verificar a quantidade de pessoas, por exemplo, que passaram pela avenida Bernardo Horta ou pela Capitão Deslandes. Isso possibilitara uma ação imediata para aqueles locais onde há a aglomeração de pessoas para que possamos empenhar melhor nossos recursos operacionais e também melhorar o nosso planejamento de emprego de todos os recursos e estratégias contra o coronavírus, disse coordenador do Sistema de Comando Operacional para enfrentamento à Covid-19, Ruy Guedes.
Segundo Guedes, o sistema foi adquirido por meio de um termo de cooperação técnica com a empresa que desenvolveu o software e disponibilizado de forma gratuita ao município.
ISOLAMENTO SOCIAL
O isolamento social, medida orientada pelas autoridades de saúde para evitar a transmissão do novo coronavírus, ainda tem baixa adesão em Cachoeiro de Itapemirim. O índice de isolamento social divulgado pelo governo estadual que leva em consideração dados repassados pelas operadoras de telefonia aponta média de 43,17% na cidade. A taxa considerada ideal é de 70%.
Cachoeiro de Itapemirim tem até a tarde desta sexta-feira (26) 1.446 casos do novo coronavírus. Foram 80 novos casos nas últimas 24 horas e duas mortes. 58% dos casos está curado, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).