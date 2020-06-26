Espírito Santo registra mais de 1,4 mil curados da Covid-19 em 24h

A quantidade de pacientes curados no Espírito Santo do novo coronavírus teve grande crescimento num prazo de 24 horas. Comparando as informações de quarta-feira (24) e com a atualização mais recente do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ocorrida na tarde desta quinta-feira (25), mais 1.416 pessoas estão clinicamente livres da doença.
Com este novo número, o Estado contabiliza 23.729 pessoas que venceram a batalha contra a enfermidade que provoca uma pandemia mundial. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,69%. Até esta quinta-feira, 96.521 testes da doença já haviam sido realizados em todo o Espírito Santo.
Quanto às confirmações da doença, o Estado contabilizou 1.923 novos casos da Covid-19 no mesmo período. A soma até o momento é de 40.406 casos confirmados do novo coronavírus desde que houve o primeiro registro em solo capixaba.
ES registra mais de 1,4 mil curados da Covid-19 nas últimas 24 horas
MORTES
Com o avanço do novo coronavírus, o Estado se aproxima da triste marca de 1.500 óbitos. São 1.490 vidas perdidas até a atualização do Painel Covid-19 nesta quinta-feira número que pode aumentar nesta sexta-feira (26) com a atualização dos dados pela Sesa.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking no Estado com 6.695 registros, seguido por Vila Velha (6.588), Vitória (6.496) e Cariacica (4.576). Quanto aos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é a região com mais registros somando 810 pessoas infectadas.