Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Dados da Sesa

Espírito Santo registra mais de 1,4 mil curados da Covid-19 em 24h

Apesar do recorde de casos diários, o Espírito Santo também viu subir o número de recuperados. Nesta quinta-feira (25), o Estado teve 23.729 pessoas que se recuperaram e ficaram saudáveis novamente

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 10:21
Paciente deixa UTI para continuar tratamento na enfermaria
O Espírito Santo já contabiliza mais de 23 mil pacientes curados do novo coronavírus Crédito: Reprodução/Divulgação Santa Casa
A quantidade de pacientes curados no Espírito Santo do novo coronavírus teve grande crescimento num prazo de 24 horas. Comparando as informações de quarta-feira (24) e com a atualização mais recente do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ocorrida na tarde desta quinta-feira (25), mais 1.416 pessoas estão clinicamente livres da doença.

Veja Também

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES atinge 80,96%

Coronavírus: taxa de transmissão vai determinar abertura de escolas no ES

Coronavírus: Casagrande e secretário de Educação falam sobre medidas

Com este novo número, o Estado contabiliza 23.729 pessoas que venceram a batalha contra a enfermidade que provoca uma pandemia mundial. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,69%. Até esta quinta-feira, 96.521 testes da doença já haviam sido realizados em todo o Espírito Santo.
Quanto às confirmações da doença, o Estado contabilizou 1.923 novos casos da Covid-19 no mesmo período. A soma até o momento é de 40.406 casos confirmados do novo coronavírus desde que houve o primeiro registro em solo capixaba.
ES registra mais de 1,4 mil curados da Covid-19 nas últimas 24 horas

MORTES

Com o avanço do novo coronavírus, o Estado se aproxima da triste marca de 1.500 óbitos. São 1.490 vidas perdidas até a atualização do Painel Covid-19 nesta quinta-feira  número que pode aumentar nesta sexta-feira (26) com a atualização dos dados pela Sesa.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking no Estado com 6.695 registros, seguido por Vila Velha (6.588), Vitória (6.496) e Cariacica (4.576). Quanto aos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é a região com mais registros somando 810 pessoas infectadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta, jogador do Flamengo
Flamengo anuncia parceria com fabricante de café do Espírito Santo
Torcida do Independiente Medellín
Saldo do caos em Medellín x Flamengo tem 9 presos, 113 assentos arrancados e mais
Imagem de destaque
Cinco pessoas são detidas em operação contra o tráfico em Governador Lindenberg

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados