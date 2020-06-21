Em decreto, Linhares restringe funcionamento do comércio de terça a sexta

Novo decreto da Prefeitura de Linhares passa a valer por tempo indeterminado Crédito: Felipe Reis

Começam a valer a partir desta segunda-feira (22), medidas mais restritivas de enfrentamento ao novo coronavírus em Linhares , na Região Norte do Estado. De acordo com o novo decreto municipal, o comércio, independente do segmento, só poderá funcionar de terça à sexta-feira, em horário especial.

As medidas, segundo a Prefeitura, visam conter o avanço da doença na cidade que até este domingo (21) contabilizava 1.021 casos confirmados da Covid-19 e 23 óbitos em decorrência a doença.

Arquivos & Anexos Decreto restringe funcionamento do comércio em Linhares Tamanho do arquivo: 115kb Baixar

Para o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, o decreto é necessário para que a situação não se agrave. Estamos tomando as medidas para que essa pandemia não se agrave ainda mais em Linhares. O poder público não pode se omitir. Todos precisam entender que se a cidade não se precaver, mais pessoas morrerão. A curva de transmissão está ascendente e a situação se agravou, comenta.

O município de Linhares registra uma média de 44,09% de taxa de isolamento social durante a semana, chegando a 49,22% aos sábados e domingos, segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A taxa ainda está abaixo do recomendado que é de 70%.

O decreto, que passa a valer por tempo indeterminado, fixou horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, galerias e centros de compras em todo o município. As lojas, por exemplo, poderão realizar atendimento ao público de terça à sexta-feira, das 10h às 16h.

No entanto, apesar de poder adotar a modalidade de delivery (entrega no domicílio do cliente) nos demais horários, os comerciantes não poderão realizar a retirada de produtos por clientes no estabelecimento, mesmo que na área externa, fora do horário determinado de funcionamento.

O decreto prevê ainda a proibição da prática de delivery pelos estabelecimentos comerciais aos sábados, domingos e segundas-feiras, quando devem permanecer fechados.

As lojas consideradas essenciais como supermercados, farmácias, distribuidoras de gás e água e padarias, por exemplo, continuam funcionando de segunda-feira a sábado em horário normal.

Já os restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e açaiterias funcionam durante a semana, das 10h às 16h, mas devem fechar aos sábados e domingos. No entanto, poderão realizar o atendimento por delivery com entrega em domicílio durante o fim de semana. A medida também proíbe o consumo presencial em lojas de conveniência.

SERVIÇOS PÚBLICOS

A medida que restringiu o funcionamento do comércio no município, também altera o expediente na Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Linhares. Com o novo decreto, o funcionamento nesses locais também será de terça à sexta-feira.