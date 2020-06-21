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Prefeito de Sooretama e esposa testam positivo para a Covid-19

Segundo nota divulgada pela Prefeitura da cidade, a esposa de Alessandro Broedel (PSDB), Priscila Albares Padilha, também está com o novo coronavírus. Ambos estão em isolamento na própria residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 17:09

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 17:09

Prefeitura Municipal de Sooretama
Segundo comunicado da Prefeitura de Sooretama, o prefeito continua despachando de casa, em home office Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama
A Prefeitura de Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo, confirmou que o prefeito da cidade, Alessandro Broedel (PSDB) e a esposa dele, Priscila Albares Padilha, testaram positivo para o novo coronavírus.
Em um comunicado, divulgado na última sexta-feira (19), a prefeitura informou que tanto o prefeito quanto a primeira-dama estão bem e o estado de saúde deles é considerado estável. O casal está realizando o tratamento em casa, em isolamento domiciliar, seguindo as orientações das equipes médicas.

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A filha mais velha do casal foi submetida a exames que deram negativo para a Covid-19. Já o filho mais novo ainda aguarda o resultado do teste. Os dois estão sob cuidados de familiares, afastados dos pais para evitar que se contaminem.
O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, à direita, testou positivo para a Covid-19
O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, à direita, testou positivo para a Covid-19 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Sooretama
Ainda segundo a nota, o chefe do Executivo municipal continua atuando nas atividades da prefeitura despachando de casa, em home office.

CORONAVÍRUS EM SOORETAMA

Sooretama já contabiliza 125 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do Boletim Epidemiológico divulgado neste sábado (20). Desse total, 85 casos ainda são considerados ativos, com 82 pacientes em isolamento domiciliar e 3 internados em hospitais da região.
Cinco pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no município. Trinta e cinco pacientes que tiveram coronavírus já são consideradas curadas clinicamente.

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