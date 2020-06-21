Prefeito de Sooretama e esposa testam positivo para a Covid-19

Segundo comunicado da Prefeitura de Sooretama, o prefeito continua despachando de casa, em home office Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama

A Prefeitura de Sooretama , na Região Norte do Espírito Santo , confirmou que o prefeito da cidade, Alessandro Broedel (PSDB) e a esposa dele, Priscila Albares Padilha, testaram positivo para o novo coronavírus

Em um comunicado, divulgado na última sexta-feira (19), a prefeitura informou que tanto o prefeito quanto a primeira-dama estão bem e o estado de saúde deles é considerado estável. O casal está realizando o tratamento em casa, em isolamento domiciliar, seguindo as orientações das equipes médicas.

A filha mais velha do casal foi submetida a exames que deram negativo para a Covid-19. Já o filho mais novo ainda aguarda o resultado do teste. Os dois estão sob cuidados de familiares, afastados dos pais para evitar que se contaminem.

O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, à direita, testou positivo para a Covid-19 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Sooretama

Ainda segundo a nota, o chefe do Executivo municipal continua atuando nas atividades da prefeitura despachando de casa, em home office.

CORONAVÍRUS EM SOORETAMA

Sooretama já contabiliza 125 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do Boletim Epidemiológico divulgado neste sábado (20). Desse total, 85 casos ainda são considerados ativos, com 82 pacientes em isolamento domiciliar e 3 internados em hospitais da região.