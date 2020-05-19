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Bicho-preguiça recebe ajuda para atravessar a BR 101 em Sooretama

Jaqueline Rocha Leite, dona de casa, de 36 anos, não hesitou e pediu que o esposo, o autônomo Julio de Matos, de 33 anos, parasse o carro para ajudar a desviar o trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:38

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:38

Preguiça atravessa rodovia em Sooretama
Preguiça atravessa rodovia em Sooretama Crédito: Jaqueline Rocha Leite
Por volta das 11h15 deste domingo (17), uma cena inusitada chamou a atenção de um casal que seguia viagem pela BR 101, com destino a Pedro Canário: uma preguiça estava deitada no acostamento da rodovia e começava a tentar atravessar a pista. Jaqueline Rocha Leite, dona de casa, de 36 anos, não hesitou. Pediu que o esposo, o autônomo Julio de Matos, de 33 anos, parasse o carro. Eles então passaram a sinalizar para outros veículos desviarem e deixassem que o animal fizesse a travessia para a mata às margens da rodovia, em Sooretama, na região Norte do Estado.
Foi próximo à guarita da reserva de Sooretama, onde tinha um radar, próximo à entrada de Água Limpa. Quando eu passei de carro, o bicho-preguiça ainda estava no acostamento e paramos para olhar. Foi o tempo de ela andar metade do asfalto, então dei sinal para um carreteiro, que desviou dela. Paramos, abordamos outro carro. Fomos até o outro lado da pista a pé e esperamos o animal entrar na mata, em segurança, relatou.

GUIA DE TURISMO FLAGROU PREGUIÇA DANDO À LUZ EM CIMA DE ÁRVORE

Em março deste ano, um guia de turismo da Costa Rica conseguiu flagrar o momento em que um bicho-preguiça de três dedos deu à luz em cima de uma árvore. Steven Vela publicou em uma rede social o registro do nascimento do filhote e recebeu milhares de comentários e reações positivas. "Uma preguiça de três dedos ter um bebê na natureza é algo que não se vê todos os dias", escreveu o homem.
bicho preguiça de três dedos deu à luz em cima de uma árvore
Bicho-preguiça de três dedos deu à luz em cima de uma árvore Crédito: Facebook
Os internautas ficaram felizes com as imagens que mostram um flagrante raro do mundo animal e ainda ficaram impressionados com o momento em que o filhote fica pendurado no ar apenas pelo cordão umbilical.
Após o filhote ficar suspenso, a mamãe preguiça acaricia e limpa sua cria.

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