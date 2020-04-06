É o bicho: pets em quarentena

#seupetnoES: Guilherme Guidi e Nala nas Dunas de Itaúnas. Crédito: Reprodução Instagram

Nós sabemos que devido ao Covid-19 devemos ficar em casa. Mas vamos continuar postando fotos da nossa campanha #seupetnoES. Afinal, se Deus quiser tudo vai passar e nossos amiguinhos poderão continuar se aventurando pelas belezas do nosso Estado, tirar lindas fotos e mandar pra gente! Olha essa imagem que o Guilherme Guidi enviou da sua mascote, a Nala, nas Dunas de Itaúnas? É um refresco para os olhos, nesses dias tão difíceis, né?

Curta mais algumas imagens na nossa galeria.

#seupetnoES

Meu cachorro precisa passear na quarentena, o que faço?

Seu cachorrinho está de quarentena ao seu lado por conta do Covid-19. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMT) é “fique em casa”. Mas caso o seu “filho de quatro patas” tenha sido acostumado a fazer as necessidades só na rua, não tem jeito. Nesse caso, a dica dos especialistas é que o passeio seja breve, só mesmo para atender as necessidades fisiológicas do animal. A recomendação é evitar contato com outros animais (e pessoas) e lugares aglomerados, além de sair em horários mais calmos. E quando chegar em casa, higienizar as patas do pet com água e sabão, lavando bem os coxins (as almofadinhas). Também vale dar um banho seco nele com produtos apropriados. E pelo menos uma vez por semana dar aquele banho no chuveiro!

Higienize bem as patas do seu pet e faça passeios rápidos e perto de sua casa. Crédito: Divulgação

Drone guia cachorro em passeio

Um morador do Chipre viralizou ao comandar um drone que levou seu pet pra passear. Crédito: Reprodução Instagram

Agora, quem tem um drone em casa pode seguir a ideia de Vakis Demetriou (@vakis78), um morador do Chipre, que viralizou nas redes sociais. Ele publicou um vídeo mostrando seu cachorro passeando guiado por um drone. Em sua mensagem ele sugeriu que as pessoas fiquem em casa, mas não esqueçam das necessidades e felicidade de seus animais de estimação. Veja o vídeo no jornal digital. Nós adoramos a ideia!

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Diário de Chloé

Gatos e a quarentena

Meu querido diário... Estamos eu, Frida e nossa hóspede Meg de quarentena ao lado de nossas “mães”. A Meg iria embarcar brevemente para Portugal, para onde foram seus pais, mas devido ao Covid-19 sua estadia aqui em casa pode levar um tempo maior.

Como já dissemos em outras edições da coluna, nós, os felinos, não gostamos de nada que saia do nosso controle. Qualquer alteração no ambiente é motivo para estresse, pode até nos adoecer. A Meg, por exemplo, para nós, é uma ameaça, já que somos territorialistas. Mas aos poucos estamos tentando nos entender.

O problema é que tudo aconteceu ao mesmo tempo, a chegada da Meg e a presença constante de nossas donas em casa (que agora estão trabalhando em home office). E como somos muito sensíveis a mudanças, os especialistas dizem que os donos precisam redobrar a atenção para evitar qualquer transtorno.

Frida ajudando no home office. Crédito: Acervo pessoal

A questão é que muitos terapeutas estão indicando às pessoas em quarentena para aproveitar esse tempo, por exemplo, e cuidar da casa, modificando, inclusive, móveis de lugar. Realmente, para os humanos isso vai ser muito bom para aliviar a tensão. Mas para nós é um pesadelo. Por favor, deixem os móveis e objetos onde eles já estavam.

Outra coisa muito importante é não atrapalhar a nossa rotina, deixe a nossa caminha, os nossos potinhos de ração e água e os nossos brinquedos no mesmo lugar. E mais uma coisa: certamente ficando 24 horas em casa, vocês vão querer fazer muito mais carinho em nós, mas lembre-se, nós os felinos somos dorminhocos por natureza e não gostamos de ter o nosso sono interrompido. Espere a gente acordar para depois interagir. Nós sabemos que ajudamos, e muito, a aliviar o estresse dos humanos (aliás, essa semana teremos matéria sobre isso no jornal digital), mas vá com calma nessa troca de afeto, nosso tempo não é o mesmo de vocês.

Tudo bem, na hora que a gente não estiver dormindo, aproveite e invente várias brincadeiras, pois adoramos nos divertir ao lado de vocês, mas até isso tem seu tempo, tá? Normalmente, a gente enjoa logo e isso não quer dizer que não os amamos.