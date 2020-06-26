Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES ultrapassa a marca de 1.500 mortes e tem 41.652 casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 17 óbitos e 1.246 diagnósticos positivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:45

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:45

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
A doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável, até a tarde desta sexta-feira (26), pela morte de 1.507 pessoas no Espírito Santo, sendo 17 óbitos somente nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O Estado também atingiu a marca de 41.652 casos, sendo 1.246 diagnósticos positivos infectadas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou:  24.660 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,62%. Até o momento, 98.468 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra  lidera o ranking do Estado com 6.926 registros, seguido por Vila Velha (6.808), Vitória (6.676) e Cariacica (4.681). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 837 pessoas infectadas.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Unidade de internação de Linhares tem o maior número de jovens com Covid

Espírito Santo registra mais de 1,4 mil curados da Covid-19 em 24h

Barreiras sanitárias de Cariacica são deslocadas para novos endereços

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados