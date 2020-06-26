Coronavírus: ES ultrapassa a marca de 1.500 mortes e tem 41.652 casos

Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay

O Estado também atingiu a marca de 41.652 casos, sendo 1.246 diagnósticos positivos infectadas só nas últimas 24 horas.

A quantidade de pacientes curados também aumentou: 24.660 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,62%. Até o momento, 98.468 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 6.926 registros, seguido por Vila Velha (6.808), Vitória (6.676) e Cariacica (4.681). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 837 pessoas infectadas.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.