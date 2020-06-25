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Combate à Covid-19

Barreiras sanitárias de Cariacica são deslocadas para novos endereços

Como forma de 'diversificar o público', as instalações funcionarão nas avenidas Vale do Rio Doce e José Sette

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 19:57
Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Motoristas do Sistema Transcol também serão monitorados por barreiras sanitárias em Cariacia Crédito: Ricardo Medeiros
As barreiras sanitárias de Cariacicainstaladas pela prefeitura no início de maio como forma de combate à Covid-19, começaram a funcionar em novos endereços a partir desta quinta-feira (25). Antes, quem transitava por Campo Grande e Itacibá tinha a temperatura medida e recebia orientações sobre a pandemia. Como forma de "diversificar o público", segundo a administração municipal, os agentes de saúde foram deslocados para a avenida Vale do Rio Doce, entrada de Porto de Santana, e avenida José Sette, em Cariacica Sede.
No primeiro dia de funcionamento, 1.545 pessoas tiveram a temperatura aferida nos dois novos postos instalados.
Além da alteração no local de funcionamento, as barreiras agora devem abordar motoristas e passageiros em ônibus de viagem vindos do interior e em coletivos do Sistema Transcol. Anteriormente, apenas indivíduos em carros de passeio eram monitorados.
Segundo informações da prefeitura municipal, desde o início da implementação, no dia 8 de maio, cerca de 38 mil pessoas tiveram a temperatura aferida. Apenas 14 apresentaram febre.
As abordagens feita pela Vigilância Sanitária e por profissionais da Secretaria de Defesa Social acontecem de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h.

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