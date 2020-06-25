Barreiras sanitárias de Cariacica são deslocadas para novos endereços

Motoristas do Sistema Transcol também serão monitorados por barreiras sanitárias em Cariacia Crédito: Ricardo Medeiros

As barreiras sanitárias de Cariacica instaladas pela prefeitura no início de maio como forma de combate à Covid-19 , começaram a funcionar em novos endereços a partir desta quinta-feira (25). Antes, quem transitava por Campo Grande e Itacibá tinha a temperatura medida e recebia orientações sobre a pandemia. Como forma de "diversificar o público", segundo a administração municipal, os agentes de saúde foram deslocados para a avenida Vale do Rio Doce, entrada de Porto de Santana, e avenida José Sette, em Cariacica Sede.

No primeiro dia de funcionamento, 1.545 pessoas tiveram a temperatura aferida nos dois novos postos instalados.

Além da alteração no local de funcionamento, as barreiras agora devem abordar motoristas e passageiros em ônibus de viagem vindos do interior e em coletivos do Sistema Transcol . Anteriormente, apenas indivíduos em carros de passeio eram monitorados.

Segundo informações da prefeitura municipal, desde o início da implementação, no dia 8 de maio, cerca de 38 mil pessoas tiveram a temperatura aferida. Apenas 14 apresentaram febre.