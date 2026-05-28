Operação que apura falso confronto ligado a homicídio cumpre mandados em Cachoeiro

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Staged II, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A investigação apura a suposta prática de fraude processual por agentes públicos em uma ocorrência registrada como intervenção policial com resultado morte.





Segundo o MPES, há indícios de que a cena do caso tenha sido alterada para dar aparência de legitimidade à ação policial investigada. O fato ocorreu em 2025. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.





Na primeira fase da operação, realizada em 19 de dezembro de 2025, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária.





A operação foi conduzida pela Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Assessoria Militar do MPES, da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A ação contou com a participação de 46 policiais militares.





O caso segue em investigação e tramita sob sigilo judicial, devido à necessidade de preservar as diligências em andamento e a integridade da apuração. Detalhes não foram divulgados.