Covid-19: ES registra 59 mortes em 24 horas e passa de 36 mil casos

O Espírito Santo registrou novo recorde de mortes provocadas pelo novo coronavírus em 24 horas. De acordo com os dados atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira, 59 óbitos foram contabilizados nesta última atualização, e o total já chega a 1.387. Também conforme os dados oficiais, o Estado já possui 36.147 casos da doença, sendo 1.281 constatados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 20.690 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,84%. Até o momento, 88.432 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 6.054 registros da doença, seguido por Serra (6.046), Vitória (6.034) e Cariacica (4.256). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 739 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.