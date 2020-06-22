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Pandemia

Covid-19: ES registra 59 mortes em 24 horas e passa de 36 mil casos

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, 1.387 pessoas morreram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:46

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:46

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato no último domingo homenageou capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo registrou novo recorde de mortes provocadas pelo novo coronavírus em 24 horas. De acordo com os dados atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira, 59 óbitos foram contabilizados nesta última atualização, e o total já chega a 1.387. Também conforme os dados oficiais, o Estado já possui  36.147 casos da doença, sendo 1.281 constatados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 20.690 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,84%. Até o momento, 88.432 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 6.054 registros da doença, seguido por Serra (6.046), Vitória (6.034) e Cariacica (4.256). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 739 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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