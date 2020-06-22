O medo da morte como coragem para a vida

"Não perca nenhuma das oportunidades de viver o que realmente importa" Crédito: Shutterstock

Cotidianamente temos a negação de nossa finitude como uma função psicológica cotidiana, especialmente em tempos históricos e de abundância material, de modo a dissociar a morte como uma certeza humana. A alegação comum para isso é de que tal pensamento, sendo frequente, pode vir a desencadear uma série de danos emocionais, ou mesmo que é um sintoma certo de um processo depressivo. Romper este paradigma pode se apresentar como o início de escolhas para uma vida plena.

Caro leitor, como você tem vivido? A atual pandemia te trouxe algum desespero sob a possibilidade de morrer? O pensamento de que pode morrer trazido pelo atual momento pode te fazer viver a época mais plena de sua existência. Momentos como os atuais nos mostraram que coisas cotidianas subvalorizadas eram tão importantes que alguns estão a ponto de enlouquecer sem elas.

Quem diria que o simples ato de dar uma volta livremente e sem preocupações passaria de uma situação automática para uma expectativa ansiada pelos que seguem em isolamento social? Considerando tudo isso, será que talvez você não esteja subvalorizando o que é importante na sua vida?

Amigo, o futuro é uma suave ilusão que cheira à realidade, mas se desfaz como um castelo de cartas diante da morte. Ela não irá esperar o melhor momento para te fazer dizer a alguém que ama o quanto ama, a realizar um sonho insensato ou mesmo de se permitir não fazer nada, a não ser olhar o céu sob uma música favorita.

Se você consegue entender que não vai viver para sempre e se resigna diante desta irrevogável verdade, cuide de cada dia com uma profunda responsabilidade existencial, e não perca nenhuma das oportunidades de viver o que realmente importa: a sua única e completa vida.

Curiosamente o medo, no caso da morte, é um amigo que te ajuda a não desperdiçar um bem não retornável, não adquirido e não compensado: o tempo. Quem teme a morte num primeiro momento e entende sua finitude, como diz um antigo adágio popular, “vive melhor porque a morte ainda não chegou”.