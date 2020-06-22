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Nova Venécia

Técnica em enfermagem de 32 anos morre vítima do novo coronavírus no ES

Valquiria da Silva, de 32 anos, trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lamentou a morte da técnica em enfermagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 13:59

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 13:59

Prefeitura de Nova Venécia registra primeira morte pela covid-19
Nova Venécia já contabiliza 9 óbitos em decorrência do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Nova Venécia/Divulgação
O número de mortes pelo novo coronavírus continua subindo no interior do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia confirmou mais dois óbitos no município, entre eles a morte de uma técnica em enfermagem que testou positivo para Covid-19.
De acordo com a nota da secretaria, Valquiria da Silva, de 32 anos, faleceu no último sábado (20) após dar entrada no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, onde já chegou tendo parada cardíaca. Ela foi atendida pela equipe médica do hospital, mas não resistiu. Valquiria já havia sido submetida ao teste de swab, que deu positivo para a Covid-19. O resultado foi divulgado na sexta-feira (19).

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A técnica em enfermagem trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, referência no tratamento da doença na Região Norte do Estado.
Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lamentou a morte de Valquiria. Segundo a secretaria, a profissional foi afastada após apresentar sintomas gripais e só retornou ao hospital para realizar o teste que deu positivo. A técnica em enfermagem foi orientada sobre os cuidados de cumprir o isolamento domiciliar, já que naquele momento, não apresentava indicação de internação.
A Sesa reforçou ainda que os hospitais da rede, referenciados para Covid-19, tem atendimento exclusivo voltado para os profissionais de saúde que atuem diretos e indiretos nas unidades. Segundo a secretaria, foram montados consultórios específicos para esses atendimentos, além da criação de uma política de notificação de todos os profissionais que apresentam qualquer sintoma de síndrome gripal, para avaliação e afastamento. Profissionais assintomáticos que seja contactante familiar, ou contactante próximo, de pessoa confirmada com o novo coronavírus também são afastados de suas atividades.
A secretaria ressaltou também que os profissionais possuem protocolos rigorosos de uso de EPIs, seguindo as recomendações das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), e que todos os critérios de segurança são adotados em todos os hospitais..

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CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA

Além da morte da técnica de enfermagem, a Secretaria Municipal de Nova Venécia registrou também o óbito de um idoso, de 84 anos, que também testou positivo para Covid-19. O paciente estava internado no Hospital Meridional, em São Mateus, e também faleceu no último sábado (20).
O município já contabiliza nove óbitos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo a secretaria, uma terceira morte ainda segue em investigação.

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