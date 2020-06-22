Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorológico no bairro Nova Bethânia , em Viana Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a Sesa, serão realizados sorteios para a escolha da residência (entre os bairros escolhidos) e da pessoa (dentro do domicílio) que participará do questionário aplicado pela equipe. O resultado estará disponível em 15 minutos. Nesta etapa, só em Cariacica, pelo menos 800 casas serão visitadas.

"São 20 equipes atuando no município. O procedimento é o mesmo. Vai ser realizada a coleta da amostra de sangue, que é uma gotinha. Aguarda 15 minutos para o resultado e depois é realizada uma entrevista com esse morador que aceitou participar do teste", explicou Jamila Bonfá, assessora especial de Planejamento em Saúde de Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Covid-19: última etapa do inquérito sorológico começa nesta segunda no ES

O objetivo da Sesa é que mais de seis mil pessoas participem da pesquisa nesta quarta etapa nos municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.

Para esta etapa, serão acrescidos mais oito setores censitários que serão distribuídos em Cariacica, Vila Velha e Serra. Esta novidade visa também ampliar a estratégia de testagem à população que vive em regiões de menor infraestrutura.

PROFISSIONAIS IDENTIFICADOS COM CRACHÁ

Apesar da importância do teste, algumas pessoas ainda se recusam a receber as equipes em casa. No entanto, vale lembrar que os profissionais estão identificados com o crachá do inquérito sorológico e que o teste, feito de forma rápida, serve para identificar se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus.

"Tem alguns moradores que se recusam a receber a equipe. O teste identifica se a pessoa já teve contato ou está em contato com o vírus, se ela já adquiriu imunidade. É importante que as pessoas recebam a equipe, que vai estar identificada com o crachá do inquérito ou mesmo o agente comunitário de saúde do município", reforça Jamila.

A última etapa do inquérito, realizada há 15 dias, apontou uma prevalência de 7,36% da população infectada, o que representa uma estimativa populacional de 295.773 pessoas no Estado que tiveram contato com o vírus.