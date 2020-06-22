Guarapari abre seleção para técnico operacional em saúde

Seleção da Prefeitura de Guarapari vai preencher 30 vagas temporárias Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari

Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para contratar técnico operacional em saúde. A oferta é de 30 vagas temporárias, sendo duas para pessoas com deficiência. Haverá ainda a formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter o ensino médio.

A carga horária é de 40 horas semanais, podendo atuar em regime de escala. O salário é de R$ 1.193,50.

A seleção tem como objetivo ampliar a prestação dos serviços na rede municipal de enfrentamento à Covid-19 . Os profissionais serão contratados por um período de três meses, podendo ser prorrogado.

De acordo com a prefeitura, não serão permitidas inscrições de candidatos com idade igual ou superior à 60 anos, com comorbidade; gestantes e lactantes; portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras de imunidade.