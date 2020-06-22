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30 vagas

Guarapari abre seleção para técnico operacional em saúde

Interessados podem se inscrever de 23 a 25 de junho, na Secretaria da Saúde do município; candidato precisa ter o nível médio completo

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 11:53
Prédio para prefeitura de Guarapari
Seleção da Prefeitura de Guarapari vai preencher 30 vagas temporárias Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para contratar técnico operacional em saúde. A oferta é de 30 vagas temporárias, sendo duas para pessoas com deficiência. Haverá ainda a formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter o ensino médio.
A carga horária é de 40 horas semanais, podendo atuar em regime de escala. O salário é de R$  1.193,50. 
A seleção tem como objetivo ampliar a prestação dos serviços na rede municipal de enfrentamento à Covid-19. Os profissionais serão contratados por um período de três meses, podendo ser prorrogado.
De acordo com a prefeitura, não serão permitidas inscrições de candidatos com idade igual ou superior à 60 anos, com comorbidade; gestantes e lactantes; portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras de imunidade.
Os interessados poderão se inscrever de 23 a 25 de junho, diretamente na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, S\N, Guarapari, das 9h às 17h.

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