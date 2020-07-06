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Pandemia de Covid-19

População do ES não tem acesso aos dados de isolamento social desde 29 de junho

Na última data em que as informações sobre isolamento social foram inseridas no Painel Covid-19, o site mostrava um índice de 46% de isolamento. De lá para cá, os dados não foram atualizados pelo governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 13:22

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 13:22

Página que traz informações sobre o índice de isolamento social no ES não é atualizada desde o dia 29/06
Página que traz informações sobre o índice de isolamento social no ES não é atualizada desde o dia 29/06 Crédito: Reprodução
Os capixabas que acompanham as informações da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos no Estado estão sem acesso aos números do índice de isolamento social da população desde o dia 29 de junho. Este foi o último dia em que a informação foi inserida no Painel Covid-19  que mostrava, na data mencionada, um índice de 46% de isolamento. De lá para cá, os dados não foram mais atualizados.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o governo do Estado e questionou o motivo da não divulgação dos números. Por nota, a assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande informou que os dados de acesso utilizados para extrair as informações do site disponibilizado gratuitamente pelas operadoras de telefonia  responsáveis pelo levantamento  expirou no último dia 29.
Por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão será realizada somente nesta segunda-feira (6), informou em um trecho da nota.

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MAPA DE GESTÃO DE RISCO NÃO FOI AFETADO

O índice de isolamento social é um dos elementos considerados na atualização do Mapa de Gestão de Risco, que define a classificação dos municípios em risco baixo, moderado e alto para a transmissão do novo coronavírus. A falta dessa informação, no entanto, não atrapalhou a atualização do Mapa, segundo o governo.
De acordo com a assessoria, uma outra plataforma é utilizada para o monitoramento de isolamento dos 78 municípios capixabas. E foi com os dados disponibilizados por esta plataforma que o Mapa de Gestão de Risco foi atualizado na última semana.
Excepcionalmente, o Mapa de Gestão de Risco desta semana foi realizado com dados da InLoco, que também realiza o monitoramento de isolamento de todos os 78 municípios do Espírito Santo, diz a nota.
A reportagem também solicitou os dados dos dias não informados desde 29 de junho, mas a assessoria não informou e comunicou que assim que a adesão ao site disponibilizado pelas operadoras for restabelecido, as informações do índice de isolamento do painel serão atualizadas. Confira a nota do governo na íntegra:
"O governo do Estado informa que o site de isolamento social que consta no Painel Covid ES extrai os dados do site disponibilizado gratuitamente pelas operadoras de telefonia. O login concedido pelas operadoras expirou no último dia 29/06 e, por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão será realizada somente nesta segunda-feira (06). Excepcionalmente, o Mapa de Gestão de Risco desta semana foi realizado com dados da InLoco, que também realiza o monitoramento de isolamento de todos os 78 municípios do Espírito Santo. Assim que a adesão for reestabelecida, todo o painel de isolamento será atualizado".

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