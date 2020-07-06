População do ES não tem acesso aos dados de isolamento social desde 29 de junho

Os capixabas que acompanham as informações da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos no Estado estão sem acesso aos números do índice de isolamento social da população desde o dia 29 de junho. Este foi o último dia em que a informação foi inserida no Painel Covid-19 que mostrava, na data mencionada, um índice de 46% de isolamento. De lá para cá, os dados não foram mais atualizados.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o governo do Estado e questionou o motivo da não divulgação dos números. Por nota, a assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande informou que os dados de acesso utilizados para extrair as informações do site disponibilizado gratuitamente pelas operadoras de telefonia responsáveis pelo levantamento expirou no último dia 29.
Por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão será realizada somente nesta segunda-feira (6), informou em um trecho da nota.
MAPA DE GESTÃO DE RISCO NÃO FOI AFETADO
O índice de isolamento social é um dos elementos considerados na atualização do Mapa de Gestão de Risco, que define a classificação dos municípios em risco baixo, moderado e alto para a transmissão do novo coronavírus. A falta dessa informação, no entanto, não atrapalhou a atualização do Mapa, segundo o governo.
De acordo com a assessoria, uma outra plataforma é utilizada para o monitoramento de isolamento dos 78 municípios capixabas. E foi com os dados disponibilizados por esta plataforma que o Mapa de Gestão de Risco foi atualizado na última semana.
Excepcionalmente, o Mapa de Gestão de Risco desta semana foi realizado com dados da InLoco, que também realiza o monitoramento de isolamento de todos os 78 municípios do Espírito Santo, diz a nota.
A reportagem também solicitou os dados dos dias não informados desde 29 de junho, mas a assessoria não informou e comunicou que assim que a adesão ao site disponibilizado pelas operadoras for restabelecido, as informações do índice de isolamento do painel serão atualizadas. Confira a nota do governo na íntegra:
"O governo do Estado informa que o site de isolamento social que consta no Painel Covid ES extrai os dados do site disponibilizado gratuitamente pelas operadoras de telefonia. O login concedido pelas operadoras expirou no último dia 29/06 e, por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão será realizada somente nesta segunda-feira (06). Excepcionalmente, o Mapa de Gestão de Risco desta semana foi realizado com dados da InLoco, que também realiza o monitoramento de isolamento de todos os 78 municípios do Espírito Santo. Assim que a adesão for reestabelecida, todo o painel de isolamento será atualizado".