População do ES não tem acesso aos dados de isolamento social desde 29 de junho

Página que traz informações sobre o índice de isolamento social no ES não é atualizada desde o dia 29/06 Crédito: Reprodução

Os capixabas que acompanham as informações da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos no Estado estão sem acesso aos números do índice de isolamento social da população desde o dia 29 de junho. Este foi o último dia em que a informação foi inserida no Painel Covid-19  que mostrava, na data mencionada, um índice de 46% de isolamento. De lá para cá, os dados não foram mais atualizados.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o governo do Estado e questionou o motivo da não divulgação dos números. Por nota, a assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande informou que os dados de acesso utilizados para extrair as informações do site disponibilizado gratuitamente pelas operadoras de telefonia  responsáveis pelo levantamento  expirou no último dia 29.

Por problemas técnicos das operadoras, a renovação da adesão será realizada somente nesta segunda-feira (6), informou em um trecho da nota.

MAPA DE GESTÃO DE RISCO NÃO FOI AFETADO

O índice de isolamento social é um dos elementos considerados na atualização do Mapa de Gestão de Risco, que define a classificação dos municípios em risco baixo, moderado e alto para a transmissão do novo coronavírus. A falta dessa informação, no entanto, não atrapalhou a atualização do Mapa, segundo o governo.

De acordo com a assessoria, uma outra plataforma é utilizada para o monitoramento de isolamento dos 78 municípios capixabas. E foi com os dados disponibilizados por esta plataforma que o Mapa de Gestão de Risco foi atualizado na última semana

Excepcionalmente, o Mapa de Gestão de Risco desta semana foi realizado com dados da InLoco, que também realiza o monitoramento de isolamento de todos os 78 municípios do Espírito Santo, diz a nota.

A reportagem também solicitou os dados dos dias não informados desde 29 de junho, mas a assessoria não informou e comunicou que assim que a adesão ao site disponibilizado pelas operadoras for restabelecido, as informações do índice de isolamento do painel serão atualizadas. Confira a nota do governo na íntegra: