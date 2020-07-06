Distribuidoras podem voltar a vender bebidas nos finais de semana no ES

Desde a última semana de junho, as distribuidoras não tinham autorização para vender bebidas alcoólicas aos sábados e domingos

Na última quinta-feira (02), o secretário de Saúde Nésio Fernandes assinou uma portaria em que derruba essas restrições que foram impostas a partir de 22 de junho. As novas normas entraram em vigor na sexta-feira (03).