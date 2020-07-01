Casagrande prorroga suspensão do funcionamento de bares, boates e cinemas no ES

O governador Renato Casagrande prorrogou, até o dia 31 de julho, a suspensão do funcionamento de bares, boates, casas de shows, museus, teatros, cinemas e espaços culturais no Espírito Santo. Esses estabelecimentos estão proibidos de funcionar no Estado há mais de 100 dias, como prevenção ao coronavírus.
O decreto em que aumenta o prazo dessas medidas mais restritivas foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (01), e também prorroga a suspensão das aulas presenciais, como já tinha sido anunciado por Casagrande, além de proibir a visitação em unidades de conservação ambiental, públicas e privadas.
Antes da crise, o segmento de bares e restaurantes no Espírito Santo tinha 18 mil estabelecimentos, mas o Sindibares estima que pelo menos 4 mil não aguentaram a crise e já fecharam as portas e que 25 mil trabalhadores do setor foram demitidos.
De acordo com uma portaria publicada pela Sesa, entende-se como drive-in uma área externa ou local aberto, em que o acesso e a permanência de clientes nos locais de exibição ou apresentação será permitida somente dentro dos automóveis/carros.
Semelhante ao que já está sendo praticado em outros estados brasileiros, não será permitido o acesso a estes locais por pedestres, os clientes deverão ficar dentro dos carros e utilizando máscaras, mantendo uma distância mínima de dois metros entre os veículos. O pagamento dos ingressos deverá ser realizado preferencialmente por aplicativo ou adquirido de forma antecipada.