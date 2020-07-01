Casagrande prorroga suspensão do funcionamento de bares, boates e cinemas no ES

De acordo com uma portaria publicada pela Sesa, entende-se como drive-in uma área externa ou local aberto, em que o acesso e a permanência de clientes nos locais de exibição ou apresentação será permitida somente dentro dos automóveis/carros.

Semelhante ao que já está sendo praticado em outros estados brasileiros, não será permitido o acesso a estes locais por pedestres, os clientes deverão ficar dentro dos carros e utilizando máscaras, mantendo uma distância mínima de dois metros entre os veículos. O pagamento dos ingressos deverá ser realizado preferencialmente por aplicativo ou adquirido de forma antecipada.