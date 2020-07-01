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Coronavírus

Casagrande prorroga suspensão do funcionamento de bares, boates e cinemas no ES

Esses estabelecimentos estão proibidos de funcionar no Estado há mais de 100 dias, como prevenção ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 06:57

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 06:57

Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Coronavírus - Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto  Crédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande prorrogou, até o dia 31 de julho, a suspensão do funcionamento de bares, boates, casas de shows, museus, teatros, cinemas e espaços culturais no Espírito Santo. Esses estabelecimentos estão proibidos de funcionar no Estado há mais de 100 dias, como prevenção ao coronavírus.
O decreto em que aumenta o prazo dessas medidas mais restritivas foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (01), e também prorroga a suspensão das aulas presenciais, como já tinha sido anunciado por Casagrande, além de proibir a visitação em unidades de conservação ambiental, públicas e privadas.
Antes da crise, o segmento de bares e restaurantes no Espírito Santo tinha 18 mil estabelecimentos, mas o Sindibares estima que pelo menos 4 mil não aguentaram a crise e já fecharam as portas e que 25 mil trabalhadores do setor foram demitidos.

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Para os cinemas, o Governo do Estado libera a abertura somente no formato drive-in - com clientes assistindo a filmes em locais abertos, de dentro de seus carros.
De acordo com uma portaria publicada pela Sesa, entende-se como drive-in uma área externa ou local aberto, em que o acesso e a permanência de clientes nos locais de exibição ou apresentação será permitida somente dentro dos automóveis/carros.
Semelhante ao que já está sendo praticado em outros estados brasileiros, não será permitido o acesso a estes locais por pedestres, os clientes deverão ficar dentro dos carros e utilizando máscaras, mantendo uma distância mínima de dois metros entre os veículos. O pagamento dos ingressos deverá ser realizado preferencialmente por aplicativo ou adquirido de forma antecipada.

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