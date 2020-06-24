Donos de bares e restaurantes do ES fazem campanha para sensibilizar o governo

A mobilização vai reunir os empresários do setor que vão postar, em suas redes sociais
, fotos de pratos e mensagens informando que todos esses estabelecimentos comerciais estão em perfeitas condições de funcionamento e com medidas de segurança sanitária.
Segundo o Sindbares, o setor de bares e restaurantes é responsável, só no Espírito Santo, pela geração de 90 mil empregos diretos e está sofrendo com medidas altamente restritivas há mais de 100 dias, desde que o governo do Estado decretou as medidas de isolamento social
por causa da Covid.
Antes da crise, o segmento de bares e restaurantes no Espírito Santo tinha 18 mil estabelecimentos, mas o sindicato estima que pelo menos 4 mil não aguentaram a crise e já fecharam as portas. Menos negócios, mais desemprego: o Sindbares afirma que 25 mil trabalhadores foram demitidos entre formais e informais; estes são os contratados para os dias de maior movimento.
“Da maneira que os estabelecimentos estão funcionando, a maior parte não está arrecadando nem 30% do que arrecadava antes da pandemia. O que está trazendo todos esses prejuízos relacionados ao fechamento de estabelecimentos e ocasionando demissões no setor”, lamenta o presidente do Sindbares/Abrasel, Rodrigo Vervloet, em referência ao horário de funcionamento de bares e restaurantes, serviço de delivery
e entrega no balcão.