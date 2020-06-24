Donos de bares e restaurantes do ES fazem campanha para sensibilizar o governo

Antes da crise, o segmento de bares e restaurantes no Espírito Santo tinha 18 mil estabelecimentos, mas o sindicato estima que pelo menos 4 mil não aguentaram a crise e já fecharam as portas. Menos negócios, mais desemprego: o Sindbares afirma que 25 mil trabalhadores foram demitidos entre formais e informais; estes são os contratados para os dias de maior movimento.