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Leonel Ximenes

Donos de bares e restaurantes do ES fazem campanha para sensibilizar o governo

Empresários vão postar, amanhã (25), fotos e mensagens nas redes sociais para mostrar que estão em perfeitas condições de funcionamento

Públicado em 

24 jun 2020 às 17:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Uma das peças da campanha do Sindbares que será divulgada nas redes sociais
Uma das peças da campanha do Sindbares que será divulgada nas redes sociais Crédito: Reprodução
Um dos setores mais atingidos pela crise, o segmento de bares e restaurantes do Estado lança nesta quinta-feira (25) uma campanha para chamar atenção das autoridades e da sociedade para a causa deles em meio à pandemia do novo coronavírus.
A mobilização vai reunir os empresários do setor que vão postar, em suas redes sociais, fotos de pratos e mensagens informando que todos esses estabelecimentos comerciais estão em perfeitas condições de funcionamento e com medidas de segurança sanitária.
Segundo o Sindbares, o setor de bares e restaurantes é responsável, só no Espírito Santo, pela geração de 90 mil empregos diretos e está sofrendo com medidas altamente restritivas há mais de 100 dias, desde que o governo do Estado decretou as medidas de isolamento social por causa da Covid.

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Antes da crise, o segmento de bares e restaurantes no Espírito Santo tinha 18 mil estabelecimentos, mas o sindicato estima que pelo menos 4 mil não aguentaram a crise e já fecharam as portas. Menos negócios, mais desemprego: o Sindbares afirma que 25 mil trabalhadores foram demitidos entre formais e informais; estes são os contratados para os dias de maior movimento.
“Da maneira que os estabelecimentos estão funcionando, a maior parte não está arrecadando nem 30% do que arrecadava antes da pandemia. O que está trazendo todos esses prejuízos relacionados ao fechamento de estabelecimentos e ocasionando demissões no setor”, lamenta o presidente do Sindbares/Abrasel, Rodrigo Vervloet, em referência ao horário de funcionamento de bares e restaurantes, serviço de delivery e entrega no balcão.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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