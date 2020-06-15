Donos de bares e restaurantes em Manguinhos se reinventam na pandemia

Pandemia coronav?írus alterou o movimento na Praia de Manguinhos - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini Crédito: Vitor Jubini

Covid-19 modificou hábitos de consumo no dia a dia sociedade, esse é um fato que todos sabem. Seja no âmbito das relações pessoais ou nos negócios, são sentidas as mudanças e adaptações impostas com as medidas de distanciamento social. E essa situação não seria diferente no Balneário de Manguinhos, grande polo gastronômico da Serra , onde bares e restaurantes estão passando pelo sistema de adaptações imposto pelo período, considerado uma novidade.

O balneário, considerado um polo gastronômico desde dezembro do ano passado, após decreto assinado pelo prefeito da Serra, Audifax Barcellos, conta com a presença de aproximadamente 30 restaurantes que oferecem cardápios famosos pela sua culinária de qualidade. Mas, em tempos de pandemia, estabelecimentos tiveram que rever muitos conceitos ao trocar o famoso atendimento na praia com grande presença de público para um tempo pré-estabelecido de funcionamento e normas de higienização, além da inovação de delivery ou a retirada do produtos nos estabelecimentos (o take away).

Estamos nos adequando a essa nova situação que tem modificado a sociedade como um todo. Para isso, recebemos orientações do Sindicato dos Restaurantes do Espírito Santo, além da fiscalização da prefeitura aos estabelecimentos que estão funcionando, explica a presidente da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), Elba Sanidei.

Famoso por mais de duas décadas e meia de tradição, o Enseada de Manguinhos, já pode ser considerado um clássico entre os estabelecimentos do local e não ficou de fora na compreensão de que o esse período exige uma adequação nos negócios. Segundo o proprietário, Geraldinho, o restaurante teve que se reinventar com a redução de cerca de um terço da equipe presente no local, afastamento de mesas e cadeiras e funcionamento conforme as regras estabelecidas pela Prefeitura da Serra.

Como foi determinado pelo município, abrimos as portas de segunda a sexta, das 10h às 16h. Aos sábados e domingos, permanecemos com o estabelecimento fechado, destaca, Também, seguimos redobrando a atenção nas medidas de higienização constante do local.

Além da limitação de seu espaço físico e mudanças no atendimento ao cliente, o restaurante tenta converter os impactos da crise econômica e de saúde com inovações em suas ações, com a implementação de um delivery pela primeira vez em sua longa trajetória no mercado gastronômico.

A partir desta semana, teremos a implementação do delivery, com a criação de um cardápio específico para a sua entrega e melhor conforto do cliente, mas não deixando de fora os pratos principais da casa como moquecas e petiscos, completa.

Outro tradicional restaurante da região que mantém suas portas abertas, seguindo todas as normas de funcionamento implementadas pela prefeitura, é o Maresias. O local, segundo seu proprietário David, também teve que rever conceitos antigos e adotar novos hábitos, necessários para a permanência das portas abertas durante o período.

"A gente teve que se adaptar à realidade do mercado e da situação, estamos tomando todas as medidas conforme as orientações da vigilância sanitária com a constante higienização do local, além de promoções para atrair o público consumidor ", destaca o proprietário.

Pizzaria Casa do Mestre em Manguinhos Crédito: Flávio Sérgio Ribeiro Lima

A famosa pizzaria Casa do Mestre, também mantém suas portas abertas, mas apenas com a retirada (sistema também conhecido como take-away) dos produtos no local. De acordo com o proprietário, Flávio Sérgio Ribeiro Lima, o atendimento ao público é realizado de quinta a domingo, das 19h às 23h, com o cardápio completo característico da casa.

O estabelecimento é localizado em um espaço ao ar livre. Mantivemos a qualidade característica do nosso produto, respeitando as normas de segurança, proteção e higienização que foram estabelecidas pela prefeitura, ressalta.

COMÉRCIO LOCAL AFETADO

Segundo o presidente da Associação de Moradores, Guilherme Lima, é estimado atualmente que cerca de 90% dos habitantes do bairro são proprietários de algum tipo de negócio no local, os quais estavam muito preocupados de como seria o futuro da economia diante da pandemia. Entretanto, uma rede de solidariedade foi criada entre os comerciantes, com ações denominadas de Consuma do Comércio Local, uma campanha que está em fase de execução.

Um exemplo dessa iniciativa que está a todo vapor é o Delícias da Vila, loja de doces, bolo, tortas e produtos artesanais, da proprietária Carmen Carloni. A empresária tentou não deixar que a pandemia a afetasse e viu seus negócios aumentaram de maneira significativa durante o período de isolamento. Com o uso dos meios tecnológicos, a divulgação da loja por meio de grupos de Whatsapp ou com lista de transmissão, ela tem visto sua clientela aumentar exponencialmente durante o período.

Nossas vendas cresceram significativamente, a minha clientela não é um público jovem é mais de idade, é seletivo, mas percebo que eles gostam do atrativo da comodidade da entrega, o que faz toda a diferença neste período de isolamento, destaca.

ALGUNS FECHARAM AS PORTAS TEMPORARIAMENTE

Alguns restaurantes famosos do balneário, preocupados com a saúde de seus funcionários e clientes frente à circulação de pessoas nos locais ou pela dificuldade no uso de plataformas de entrega, como ao exemplo do iFood no bairro, optaram por pausar temporariamente as suas atividades. A decisão visa reduzir os efeitos negativos para saúde pública e economia.

Moqueca vegana do restaurante Maria Mariana, em Manguinhos Crédito: Evelize Calmon

O Maria Mariana, charmoso restaurante com três ambientes com o pé na areia e vista para o mar, com seus famosos petiscos e moquecas, também preferiu por paralisar suas operações, segundo a proprietária Elba Sanidei, diante da preocupação com a saúde e bem-estar de seus funcionários e clientes do local.

Nossos funcionários estão de férias em suas casas até que toda essa situação vivenciada volte ao normal, estamos priorizando pela segurança de todos, esperamos um retorno possivelmente em julho, mas ainda é um possibilidade, reforça Elba.

De acordo com Suely Milagres, proprietária do restaurante Estação Primeira de Manguinhos, um dos mais antigos da região, alguns estabelecimentos fecharam as portas de maneira temporária, ao acreditarem que essa possibilidade seria a melhor ação, diante do número reduzido de fregueses e na tentativa de reduzir possíveis contaminações.

O meu restaurante está fechado devido à pandemia, entretanto, outros estabelecimentos têm lucrado pela questão do delivery e entregas, que é um bom caminho para os comerciantes, explica a proprietária.

Outro exemplo foi adotado por Daphne Carminati, proprietária do restaurante Empório do Caranguejo, que preferiu fechar temporariamente o estabelecimento no bairro, entretanto, também tem adotando a entrega no delivery e pela plataforma do aplicativo iFood no restaurante com sede em Vitória.