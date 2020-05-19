Em 24h, mortes por coronavírus se igualam à maior tragédia das BRs no ES

Tragédia em Guarapari com 23 mortes, em 2017, teve repercussão nacional Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

Terça-feira, 19 de maio de 2020. O Espírito Santo bateu mais um recorde de mortes pelo novo coronavírus em um dia: 23 pessoas perderam a vida. Os dados são atualizados diariamente, mas não devem ser encarados somente como estatística. São pais, mães, tias, avós, primos e amigos que entram em luto em cada perda para a doença. O número 23 do recorde desta terça-feira é o mesmo das mortes registradas na considerada maior tragédia em estradas no Estado, em 2017.

No dia 22 de junho, 23 pessoas perderam a vida em um acidente em Guarapari . A colisão envolveu uma carreta, um ônibus da Viação Águia Branca e duas ambulâncias no quilômetro 343 da BR 101. A gravidade do acidente e o número de mortos teve repercussão nacional. Na época, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) confirmou que nunca antes havia acontecido uma tragédia rodoviária nessas proporções no Estado.

A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

A carreta invadiu a contramão e bateu no ônibus. O coletivo partiu ao meio e pegou fogo. 23 pessoas morreram, sendo 21 passageiros do ônibus, o motorista da ambulância e o motorista do caminhão. Onze vítimas ficaram carbonizadas e foram identificadas pelo DNA. No DML de Vitória foi realizado um mutirão para agilizar o processo.

A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

18 pessoas ficaram feridas. Nove eram passageiros do ônibus. Segundo a Polícia Civil na época, o exame toxicológico comprovou que o motorista da carreta, Nadson Santos Silva, que tinha 30 anos, usou cocaína e anfetamina rebite horas antes do acidente. Os freios e pneus estavam em más condições, além de possuir uma carga de 11 toneladas acima do que é permitido por lei, que é de 30 toneladas.

Segundo a PRF na época, a carreta tinha 35 infrações por excesso de velocidade, ultrapassagem pela contramão, carga com excesso de peso e fuga de fiscalização. O proprietário da empresa Jamarle, Jacimar Pretti, dona da carreta foi preso um dia depois do acidente.

Acidente com 23 mortos em Guarapari Crédito: Bernardo Coutinho

Conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça mostraram que os empresários orientaram funcionários a transportar cargas acima do peso permitido. Eles respondem na Justiça por homicídio qualificado.

MORTES POR CORONAVÍRUS NO ES

No total, o Estado tem, até esta terça-feira (19), 7.693 casos confirmados e 325 mortes. De acordo com o painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 3.209 pacientes estão curados.