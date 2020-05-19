Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Em 24h, mortes por coronavírus se igualam à maior tragédia das BRs no ES
Óbitos no ES

Em 24h, mortes por coronavírus se igualam à maior tragédia das BRs no ES

Em 2017, 23 morreram em um acidente em Guarapari e o número de vítimas teve repercussão nacional. ES perde novamente 23 pessoas  em um dia, desta vez, vítimas de um vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 20:38

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 20:38

A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga
Tragédia em Guarapari com 23 mortes, em 2017, teve repercussão nacional Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ
Terça-feira, 19 de maio de 2020. O Espírito Santo bateu mais um recorde de mortes pelo novo coronavírus em um dia: 23 pessoas perderam a vida. Os dados são atualizados diariamente, mas não devem ser encarados somente como estatística. São pais, mães, tias, avós, primos e amigos que entram em luto em cada perda para a doença. O número 23 do recorde desta terça-feira é o mesmo das mortes registradas na considerada maior tragédia em estradas no Estado, em 2017.
No dia 22 de junho, 23 pessoas perderam a vida em um acidente em Guarapari. A colisão envolveu uma carreta, um ônibus da Viação Águia Branca e duas ambulâncias no quilômetro 343 da BR 101. A gravidade do acidente e o número de mortos teve repercussão nacional.  Na época, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) confirmou que nunca antes havia acontecido uma tragédia rodoviária nessas proporções no Estado.
A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga
A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ
A carreta invadiu a contramão e bateu no ônibus. O coletivo partiu ao meio e pegou fogo. 23 pessoas morreram, sendo 21 passageiros do ônibus, o motorista da ambulância e o motorista do caminhão. Onze vítimas ficaram carbonizadas e foram identificadas pelo DNA. No DML de Vitória foi realizado um mutirão para agilizar o processo.
A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga
A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ
18 pessoas ficaram feridas. Nove eram passageiros do ônibus. Segundo a Polícia Civil na época, o exame toxicológico comprovou que o motorista da carreta, Nadson Santos Silva, que tinha 30 anos, usou cocaína e anfetamina rebite horas antes do acidente. Os freios e pneus estavam em más condições, além de possuir uma carga de 11 toneladas acima do que é permitido por lei, que é de 30 toneladas.
Segundo a PRF na época, a carreta tinha 35 infrações por excesso de velocidade, ultrapassagem pela contramão, carga com excesso de peso e fuga de fiscalização. O proprietário da empresa Jamarle, Jacimar Pretti, dona da carreta foi preso um dia depois do acidente.
A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga
Acidente com 23 mortos em Guarapari Crédito: Bernardo Coutinho
Conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça mostraram que os empresários orientaram funcionários a transportar cargas acima do peso permitido. Eles respondem na Justiça por homicídio qualificado. 

MORTES POR CORONAVÍRUS NO ES

No total, o Estado tem, até esta terça-feira (19), 7.693 casos confirmados e 325 mortes. De acordo com o painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 3.209 pacientes estão curados.
A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 29.894 testes em todo o Estado. Quatro municípios da Grande Vitória já possuem mais de mil casos confirmados: Vila Velha (1.483), Vitória (1.475), Serra (1.466) e Cariacica (1.055).

Veja Também

Coronavírus: Brasil bate novo recorde e registra 1.179 mortes em 24h

Coronavírus no ES: Vitória passa de 3º para 2º município com mais casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados