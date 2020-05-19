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Pandemia

Coronavírus no ES: Vitória passa de 3º para 2º município com mais casos

A Capital, que registra 1.475 casos, ultrapassou a Serra e está bem próxima de Vila Velha, que lidera o ranking com 1.483 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:57

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:57

Arte covid-19 para capa do site
Vitória é agora o segundo município com o maior número de casos do ES Crédito: Divulgação
Coronavírus no ES: Vitória passa de 3° para 2° município com mais casos
Vitória ultrapassou a Serra e se tornou o segundo município com o maior número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, se aproximando de Vila Velha, que ocupa o primeiro lugar. De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado atualizada diariamente e que informa o avanço da doença no Estado, a Capital registrou 1.475 casos e agora está atrás somente de Vila Velha, com 1.483. A Serra, que possui agora 1.466 casos, está na terceira posição.
Vitória tem também a segunda maior taxa de letalidade entre os três municípios que lideram o ranking, com 4,14% dos óbitos. A Serra aparece na frente com 6,07% e Vila Velha tem 3,71% de mortos por coronavírus.
Em entrevista para a reportagem de A Gazeta na semana passada, quando Vitória ultrapassou os mil casos confirmados, a secretária municipal de Saúde Cátia Lisboa informou que o aumento do número de casos era previsto, já que a curva de crescimento do número de confirmações de infectados é ascendente no Brasil. 

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