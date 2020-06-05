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Aglomerações

Fiscalização da prefeitura multa e interdita bares em Vila Velha

A ação realizada na noite desta quinta-feira (4) foi realizada em Terra Vermelha, na Região 5 do município, e focou nos estabelecimentos que insistem em funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 08:52

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 08:52

Alguns bares funcionavam com portões fechados para burlar a fiscalização
Alguns bares funcionavam com portões fechados para burlar a fiscalização em Terra Vermelha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma ação de fiscalização da Prefeitura de Vila Velha na Grande Terra Vermelha, na região 5 do município, na noite desta quinta-feira (4), autuou e fechou bares que insistiam em funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus.
A abordagem contou com a participação da Guarda Civil Municipal e também da Ronda Ostensiva Municipal. Em alguns locais, os agentes encontraram aglomerações de pessoas, muitos pontos estavam bem cheios. Neles, pessoas bebiam e consumiam produtos, sem se importarem com a utilização das máscaras faciais.

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Estabelecimentos que já haviam sido notificados funcionavam às escondidas. Os clientes eram colocados para áreas internas e o atendimento ocorria como se o bar estivesse de portas fechadas. Nesses casos, os locais foram interditados pela fiscalização.
Os estabelecimentos reincidentes foram interditados pela Prefeitura de Vila Velha
Os estabelecimentos reincidentes foram interditados pela Prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo o chefe da Fiscalização e Posturas do município, Sorrel Barcellos, essa prática tem sido constante desde que a proibição de funcionamento dos bares foi determinada.
Infelizmente alguns donos de bares tentam burlar as leis, enganar e fraudar, mesmo tendo a plena consciência do equívoco que estão cometendo e da ilegalidade. Eles insistem no descumprimento, explicou.

JOGOS DE AZAR

Em um dos bares onde a ação foi desencadeada, os agentes da Prefeitura encontraram três máquinas caça-níqueis. Elas foram apreendidas e o proprietário acabou levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas na ação realizada nos bares de Vila Velha
Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas na ação realizada nos bares de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Apenas nos últimos 20 dias, aproximadamente 700 estabelecimentos entre bares e restaurantes foram fiscalizados na cidade.
O decreto estadual proíbe que esse tipo de comércio funcione como ocorria antes da pandemia, ou seja, recebendo clientes. Os comerciantes, contudo, podem funcionar realizando entregas, na modalidade de delivery.

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