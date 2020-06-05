Fiscalização da prefeitura multa e interdita bares em Vila Velha

Alguns bares funcionavam com portões fechados para burlar a fiscalização em Terra Vermelha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma ação de fiscalização da Prefeitura de Vila Velha na Grande Terra Vermelha, na região 5 do município, na noite desta quinta-feira (4), autuou e fechou bares que insistiam em funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus

A abordagem contou com a participação da Guarda Civil Municipal e também da Ronda Ostensiva Municipal. Em alguns locais, os agentes encontraram aglomerações de pessoas, muitos pontos estavam bem cheios. Neles, pessoas bebiam e consumiam produtos, sem se importarem com a utilização das máscaras faciais.

Estabelecimentos que já haviam sido notificados funcionavam às escondidas. Os clientes eram colocados para áreas internas e o atendimento ocorria como se o bar estivesse de portas fechadas. Nesses casos, os locais foram interditados pela fiscalização.

Os estabelecimentos reincidentes foram interditados pela Prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo o chefe da Fiscalização e Posturas do município, Sorrel Barcellos, essa prática tem sido constante desde que a proibição de funcionamento dos bares foi determinada.

Infelizmente alguns donos de bares tentam burlar as leis, enganar e fraudar, mesmo tendo a plena consciência do equívoco que estão cometendo e da ilegalidade. Eles insistem no descumprimento, explicou.

JOGOS DE AZAR

Em um dos bares onde a ação foi desencadeada, os agentes da Prefeitura encontraram três máquinas caça-níqueis. Elas foram apreendidas e o proprietário acabou levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas na ação realizada nos bares de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Apenas nos últimos 20 dias, aproximadamente 700 estabelecimentos entre bares e restaurantes foram fiscalizados na cidade.