Fiscalização da prefeitura multa e interdita bares em Vila Velha

Uma ação de fiscalização da Prefeitura de Vila Velha na Grande Terra Vermelha, na região 5 do município, na noite desta quinta-feira (4), autuou e fechou bares que insistiam em funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus.
A abordagem contou com a participação da Guarda Civil Municipal e também da Ronda Ostensiva Municipal. Em alguns locais, os agentes encontraram aglomerações de pessoas, muitos pontos estavam bem cheios. Neles, pessoas bebiam e consumiam produtos, sem se importarem com a utilização das máscaras faciais.
Estabelecimentos que já haviam sido notificados funcionavam às escondidas. Os clientes eram colocados para áreas internas e o atendimento ocorria como se o bar estivesse de portas fechadas. Nesses casos, os locais foram interditados pela fiscalização.
Segundo o chefe da Fiscalização e Posturas do município, Sorrel Barcellos, essa prática tem sido constante desde que a proibição de funcionamento dos bares foi determinada.
Infelizmente alguns donos de bares tentam burlar as leis, enganar e fraudar, mesmo tendo a plena consciência do equívoco que estão cometendo e da ilegalidade. Eles insistem no descumprimento, explicou.
JOGOS DE AZAR
Em um dos bares onde a ação foi desencadeada, os agentes da Prefeitura encontraram três máquinas caça-níqueis. Elas foram apreendidas e o proprietário acabou levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Apenas nos últimos 20 dias, aproximadamente 700 estabelecimentos entre bares e restaurantes foram fiscalizados na cidade.
O decreto estadual proíbe que esse tipo de comércio funcione como ocorria antes da pandemia, ou seja, recebendo clientes. Os comerciantes, contudo, podem funcionar realizando entregas, na modalidade de delivery.