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Crianças tomam banho em chafariz perto de fiscalização em Vila Velha

No registro feito por um morador na tarde desta quinta-feira (4), é possível notar que além da violação às regras, a atividade acontece a poucos metros de um veículo da Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 20:51

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 20:51

Crianças usam chafariz como piscina em praça de Vila Velha
Crianças usam chafariz como piscina em praça de Vila Velha Crédito: Internauta
Descumprindo as regras de distanciamento social, forma recomendada para o combate à Covid-19, pelo menos oito crianças foram vistas tomando banho no chafariz da Praça Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O registro foi feito por um morador da cidade na tarde desta quinta-feira (4). Na imagem, é possível notar que além da violação às regras, a atividade acontece a poucos metros de um veículo (branco e com sirene) da Guarda Municipal, responsável pela fiscalização de irregularidades durante a pandemia.
Durante a recreação, que não é recomendada nos municípios de todo o Estado, as crianças, que tiveram as aulas suspensas ainda no mês de março, não cumprem o distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Além disso, ainda colocam em risco indivíduos que trabalham em atividades essenciais e que precisam sair de casa, como profissionais da saúde.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que os agentes da Guarda Municipal realizam abordagens periódicas para dispersão de pessoas aglomeradas ou que utilizam o chafariz da praça.
O local onde a aglomeração desta quinta (4) foi registrada, segundo a prefeitura, é próximo a um posto da Guarda Municipal. Por isso a presença do veículo, que não necessariamente estava realizando fiscalização.

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Ainda de acordo a prefeitura, como não há nenhuma punição específica para quem descumpre o distanciamento social, e pessoas que já sofreram a abordagem voltam ou continuam no local.
Vila Velha é a terceira cidade do Espírito Santo com mais casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o Painel Covid-19, são 2.922 confirmações até a tarde desta quinta-feira (4). O município ainda contabiliza 125 óbitos pela doença.
O município possui um canal colaborativa de denúncias de concentração de pessoas. Para a declaração basta acionar o número 27 99802-5324 do "Plantão Coronavírus e enviar um Olá.

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