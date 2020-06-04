Crianças tomam banho em chafariz perto de fiscalização em Vila Velha

Descumprindo as regras de distanciamento social, forma recomendada para o combate à Covid-19, pelo menos oito crianças foram vistas tomando banho no chafariz da Praça Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O registro foi feito por um morador da cidade na tarde desta quinta-feira (4). Na imagem, é possível notar que além da violação às regras, a atividade acontece a poucos metros de um veículo (branco e com sirene) da Guarda Municipal, responsável pela fiscalização de irregularidades durante a pandemia.
Durante a recreação, que não é recomendada nos municípios de todo o Estado, as crianças, que tiveram as aulas suspensas ainda no mês de março, não cumprem o distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Além disso, ainda colocam em risco indivíduos que trabalham em atividades essenciais e que precisam sair de casa, como profissionais da saúde.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que os agentes da Guarda Municipal realizam abordagens periódicas para dispersão de pessoas aglomeradas ou que utilizam o chafariz da praça.
O local onde a aglomeração desta quinta (4) foi registrada, segundo a prefeitura, é próximo a um posto da Guarda Municipal. Por isso a presença do veículo, que não necessariamente estava realizando fiscalização.
Ainda de acordo a prefeitura, como não há nenhuma punição específica para quem descumpre o distanciamento social, e pessoas que já sofreram a abordagem voltam ou continuam no local.
Vila Velha é a terceira cidade do Espírito Santo com mais casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o Painel Covid-19, são 2.922 confirmações até a tarde desta quinta-feira (4). O município ainda contabiliza 125 óbitos pela doença.
O município possui um canal colaborativa de denúncias de concentração de pessoas. Para a declaração basta acionar o número 27 99802-5324 do "Plantão Coronavírus e enviar um Olá.