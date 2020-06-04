Crianças tomam banho em chafariz perto de fiscalização em Vila Velha

Crianças usam chafariz como piscina em praça de Vila Velha Crédito: Internauta

Descumprindo as regras de distanciamento social, forma recomendada para o combate à Covid-19 , pelo menos oito crianças foram vistas tomando banho no chafariz da Praça Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . O registro foi feito por um morador da cidade na tarde desta quinta-feira (4). Na imagem, é possível notar que além da violação às regras, a atividade acontece a poucos metros de um veículo (branco e com sirene) da Guarda Municipal, responsável pela fiscalização de irregularidades durante a pandemia.

Durante a recreação, que não é recomendada nos municípios de todo o Estado, as crianças, que tiveram as aulas suspensas ainda no mês de março, não cumprem o distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Além disso, ainda colocam em risco indivíduos que trabalham em atividades essenciais e que precisam sair de casa, como profissionais da saúde.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Prefeitura de Vila Velha informou que os agentes da Guarda Municipal realizam abordagens periódicas para dispersão de pessoas aglomeradas ou que utilizam o chafariz da praça.

O local onde a aglomeração desta quinta (4) foi registrada, segundo a prefeitura, é próximo a um posto da Guarda Municipal. Por isso a presença do veículo, que não necessariamente estava realizando fiscalização.

Ainda de acordo a prefeitura, como não há nenhuma punição específica para quem descumpre o distanciamento social, e pessoas que já sofreram a abordagem voltam ou continuam no local.