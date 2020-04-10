Moradores ignoram recomendação e jogam futebol na orla de Vila Velha

Cerca de 10 homens jogaram futebol na orla de Vila Velha nesta sexta-feira (10) Crédito: Internauta

A recomendação dos órgãos de saúde dos governos federal e estadual é que as pessoas evitem ir à rua, não fiquem em aglomerações e que apenas saiam em caso de necessidade, como compras em supermercados, restaurantes ou farmácias. Essas medidas são as mais recomendadas para achatar a curva de contaminação do novo coronavírus . O que se vê, contudo, é uma parcela significativa da população ignorando-as e se colocando em risco, como ocorreu na orla de Vila Velha na manhã desta sexta-feira (10).

Ainda que a prática de atividade física não esteja proibida, o ideal é que a mesma seja realizada individualmente e, de preferência, dentro de casa. Um grupo de homens, entretanto, não se importou em ir à praia para jogar futebol de areia, enquanto outros se divertiam com o futevôlei. O registro foi feito por outro morador que caminhava na praia.

Em outros locais de Vila Velha, também foram registradas situações de risco. Na Prainha, dezenas de pessoas se aglomeraram para comprar peixe para a Sexta-Feira Santa, e poucas usavam máscaras.

ABORDAGEM E RECOMENDAÇÃO

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, informou que os guarda-vidas da cidade estão orientados a realizar abordagens, ao longo da orla e também nos calçadões, para a conscientização das pessoas sobre a importância do isolamento social para prevenir a Covid-19, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que "tem realizado simultâneas ações fiscais ordinárias, muitas vezes acompanhadas pelas equipes de fiscalização da prefeitura, além de operações integradas que envolvem as várias secretarias municipais para orientação e conscientização dos munícipes, principalmente para orientar o fechamento de estabelecimentos não essenciais que de alguma forma criam condições favoráveis para aglomerações na cidade".

O município destacou ainda na nota que "orienta para que diante de situações como essa a Polícia Militar também seja acionada, além dos canais de comunicação municipais, como o 162 da Ouvidoria, e a Guarda Municipal no 3219-9929".

NOTA DA REDAÇÃO: